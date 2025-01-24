Российских туристов в Грузии и Азербайджане стало больше

Российские путешественники стали чаще выбирать Грузию и Азербайджан в качестве места для отпуска. Количество туристических поездок в эти страны выросло за прошлый год.

Россияне стали чаще путешествовать в Грузию и Азербайджан, согласно статистике за прошлый год, об этом сообщает АТОР.

Сообщается, что доля поездок в Грузию выросла на 21%, в Азербайджан – почти на 26%. Также почти на 29% больше поездок было совершено в Узбекистан.

Отметим, что за прошлый год самой популярной страной для зарубежного туризма россиян стала Турция, на которую пришлось 40% поездок. Также в пятерку популярных направлений вошли ОАЭ, Китай, Таиланд и Абхазия.