Вестник Кавказа

Российских туристов в Грузии и Азербайджане стало больше

Российских туристов в Грузии и Азербайджане стало больше
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские путешественники стали чаще выбирать Грузию и Азербайджан в качестве места для отпуска. Количество туристических поездок в эти страны выросло за прошлый год.

Россияне стали чаще путешествовать в Грузию и Азербайджан, согласно статистике за прошлый год, об этом сообщает АТОР. 

Сообщается, что доля поездок в Грузию выросла на 21%, в Азербайджан – почти на 26%. Также почти на 29% больше поездок было совершено в Узбекистан. 

Отметим, что за прошлый год самой популярной страной для зарубежного туризма россиян стала Турция, на которую пришлось 40% поездок. Также в пятерку популярных направлений вошли ОАЭ, Китай, Таиланд и Абхазия.

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