Отдых в горах Грузии: как посетить долину Трусо около Казбеги

Одно из лучших направлений для однодневной поездки или похода из Казбеги - это долина Трусо. По пути встретятся горные села, руины башен, травертины, озеро с минеральной водой и крепость. Расскажем, что нужно знать о долине Трусо, как туда добраться, сколько времени займет поход к крепости, когда лучше ехать и что посмотреть.

© Фото: David Osipov/Creative Commons Attribution 4.0

Что нужно знать перед походом в долину Трусо?

Навигация: на тропе в долине Трусо есть указатели, которые помогут сориентироваться. Но в целом нужно просто идти по грунтовой дороге по направлению к крепости, пересечь реку по мосту, идти по тропе к озеру Абано, а затем вернуться через село Кетриси;

на тропе в долине Трусо есть указатели, которые помогут сориентироваться. Но в целом нужно просто идти по грунтовой дороге по направлению к крепости, пересечь реку по мосту, идти по тропе к озеру Абано, а затем вернуться через село Кетриси; Автомобили на тропе : туристам приходится делить тропу с автомобилями, поэтому приходится периодически отходить с дороги;

: туристам приходится делить тропу с автомобилями, поэтому приходится периодически отходить с дороги; Уровень физической подготовки: поход несложный, но долгий, нужно пройти более 14 км за 6,5 часов;

поход несложный, но долгий, нужно пройти более 14 км за 6,5 часов; Одежда: в горной местности погода может быть непредсказуемой, лучше быть готовым к любым погодным условиям;

в горной местности погода может быть непредсказуемой, лучше быть готовым к любым погодным условиям; Еда: пообедать можно в селах Абано и Кетриси, это примерно в 4 часах от начала тропы, но цены могут быть довольно высокими. Можно взять достаточно перекусов и воды с собой;

пообедать можно в селах Абано и Кетриси, это примерно в 4 часах от начала тропы, но цены могут быть довольно высокими. Можно взять достаточно перекусов и воды с собой; Сотовая связь во время похода по долине Трусо отсутствует.

© Фото: David Osipov/Creative Commons Attribution 4.0

Когда посещать долину Трусо?

Для пешего похода в долине Трусо лучше всего подходят летние месяцы с июня по сентябрь. В этот период погода обычно благоприятная с минимальным количеством осадков. Хотя иногда может быть жарко, условия для пеших прогулок хорошие. Вне сезона большая часть троп может быть покрыта снегом.

Как добраться до долины Трусо?

Чтобы добраться до долины Трусо, сначала нужно добраться до Казбеги на маршрутке, трансфере, такси или арендованном автомобиле за 3-4 часа. В Казбеги можно сесть на общий трансфер, например, местного туристического клуба Mountain Freaks (9:15 и 11:15 - туда, 16:30 и 18:30 - обратно) за 45 лари в оба конца (1400 рублей), либо найти такси около городской площади (обычно 40 лари только в одну сторону). Если не хочется идти пешком до конечной точки похода крепости Закагори, можно забронировать тур на внедорожнике из Казбеги, их предлагают различные туристические агентства на городской площади. Подобные туры продаются и онлайн на разных агрегаторах. Средняя стоимость такого тура составляет $50 на человека.

© Фото: David Osipov/Creative Commons Attribution 4.0

Сколько времени займет поход по долине Трусо?

На поход от начальной точки до крепости Закагори и обратно потребуется 6-7 часов. Если ехать на раннем трансфере, который пребывает к началу тропы в 10 утра, до отправления в 16:30 вечера останется около 6,5 часов на поход. Если идти в темпе, можно успеть добраться до крепости и провести там некоторое время, но если не хочется напрягаться, можно остановиться в деревне Абано и посмотреть на крепость оттуда. Если ехать в долину с частным туром, поездка в целом продлится около 10 часов.

Маршрут похода в долину Трусо

© Фото: Tadeáš Gregor/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

От ущелья Трусо до травертинов

Время похода: 1,5 часа

Сложность: легкая

Тропа начинается в селе Квемо-Окрокана. После перехода через реку можно повернуть налево и продолжить путь через деревню, где есть красивая башня, которую видно с тропы. Однако это не последняя башня, которая встретится в долине. После села нужно идти по грунтовой дороге на склоне ущелья, будет несколько подъемов и спусков. Внизу ущелья видно маленькие водопады. Примерно через час пути будет мост через реку Терек, его переходить не нужно, а следовать по тропе вдоль реки через долину. Понадобится около 15 минут, чтобы добраться до травертинов - осадочной породы, образующейся в результате отложения карбонатов кальция из вод углекислых источников. Эта местность отличается яркими белым и оранжево-красным цветами, выделяющимися на фоне зеленых склонов.

От травертинов до озера Абано

Время похода: 25 минут

Сложность: средняя

© Фото: DJI Osmo Mobile 4./Creative Commons Attribution 4.0

После травертинов есть перекресток от которого одна тропа ведет к озеру Абано, а другая - к крепости Закагори. Сначала лучше сходить к озеру. Нужно перейти по мосту через реку около кафе. Прямо рядом с кафе будет тропа, которая поднимается по склону горы. До озера Абано по ней идти около 15 минут. Из очень глубокого для такого небольшого размера озера с шипением выходят пузырьки углекислого газа, но вода в нем холодная. Есть небольшая тропа до скал, откуда можно полюбоваться видом на озеро сверху.

От озера Абано до Кетриси

Время похода: 1 час

Сложность: легкая

От озера Абано видно горную деревню и башню на горизонте. Нужно продолжить идти по тропе через луга. Чтобы добраться до Кетриси - небольшой горной деревни, расположенной на высоте 2300 метров над уровнем моря, потребуется около 1 часа. Тропа относительно ровная, но тени мало. Дальше стоит продолжить путь по грунтовой дороге в сторону села Абано, так как пешеходная тропа здесь становится немного запутанной.

От Кетриси до Абано

Время похода: 30 минут

Сложность: легкая

От башни Кетриси до села Абано идти полчаса. По пути встретятся два монастыря, мужской и женский. В Абано есть кафе. Из этого села уже видно крепость Закагори.На этом этапе нужно будет решить, идти ли еще полчаса (1,5 км) до крепости или начать возвращаться к месту сбора.

От Абано до крепости Закагори

Время похода: 35 минут

Сложность: легкая

Если дойти в Абано до 13:00, будет достаточно времени, чтобы добраться до крепости и начать возвращаться к 13:30. Нужно иметь в виду, что обратный путь займет около 3 часов. Поэтому стоит правильно оценить свои силы, особенно если дойти до Абано позже 13:00.

© Фото: David Osipov/Creative Commons Attribution 4.0

От крепости Закагори обратно в ущелье Трусо

Время похода: 2,5-3 часа

Сложность: легкая

Если не подниматься к крепости, из Абано идти к началу тропы около 2,5 часов. На обратном пути можно пойти немного другим маршрутом, чтобы избежать ненужных подъемов и спусков. Можно срезать путь через село Кетриси к перекрестку у травертинов, минуя холмы. Путь от Абано до травертинов займет около 1-1,5 часов, а потом идти еще час-полтора от травертинов до ущелья Трусо.