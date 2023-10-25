Чем заняться в Казбеги: село Джута и долина Сно

Горы вокруг грузинской Степанцминды скрывают множество интересных мест, среди них долины Джута и Сно. Обе локации можно посетить во время путешествия по Военно-Грузинской дороге. Расскажем, где находится село Сно, откуда там взялись гигантские каменные головы и как их увидеть, а также где находится Джута, когда туда ехать и что там посмотреть.

Скульптуры гигантских голов, расположенные в одном из самых красивых горных районов Грузии, успели стать необычной местной достопримечательностью, а село Джута понравится любителям пеших походов разнообразием туристических троп.

Где находится село Сно?

Село Сно расположено в 150 км к северу от Тбилиси, в 8 км от Степанцминды (10 минут на машине). Село Сно с населением около 150 человек можно посетить на пути к Степанцминде из Тбилиси. Сно известно как место рождения католикоса-патриарха всея Грузии Илии II. В маленьком селе Сно также живет скульптор, мечтающий увековечить в камне выдающихся людей Грузии.

Откуда в Сно гигантские каменные головы?

Скульптор Мераб Пиранишвили когда-то хотел создать некий музей истории Грузии под открытым небом, рассказывающий его посетителям о выдающихся грузинах. Работа кропотливая и на каждую голову уходит много времени и собственных средств, но результат все равно впечатляет. Готово уже как минимум семь скульптур, причем первая из них - Святой Георгий - была завершена еще в 1984 году. Сейчас на въезде в Сно можно увидеть гранитные и кварцевые головы Шота Руставели, Александра Казбеги, Ильи Чавчавадзе, Акакия Церетели, Важи Пшавелы и Иисуса.

© Фото: georgianholidays.com

Как найти гигантские головы Сно?

Чтобы найти каменные головы, перед Степанцминдой нужно повернуть в сторону села Ачхоти. Скульптуры расположены на расстоянии 3 км от Военно-Грузинской дороги. Добраться можно на собственном транспорте, трансфером, на такси или пешком. Летом из Степанцминды есть возможность доехать в Джуту на маршрутке, можно выйти пораньше, в Сно. После скульптур стоит пересечь через мост реку Сносцкали и посетить руины крепости Сно XVI века, от которой остались башня и крепостная стена.

Храм-резиденция католикоса также расположена около моста. Первая и самая большая скульптура Святого Георгия спрятана на холмах за Сно, туда придется подниматься. Из Сно можно вернуться к дороге и продолжить путь до Степанцминды или продолжить путь в горы на восток до сел Каркуча и Джута. Путь будет проходить по территории Казбегского национального парка.

Где находится село Джута?

Небольшое горное село Джута находится в горной системе Большого Кавказа на территории Казбегского национального парка. Село расположено в ущелье Сно на высоте 2200 метров над уровнем моря. От этого села начинается восхождение на горный массив Чаухи с высотой 3300 км, протяженность маршрута - 7 км.

Долина Сно начинается с села Ачхоти, дальше идут села Сно, Ахалцихе (не стоит путать с городом в Самцхе-Джавахети), Каркуча и Джута. Ачхоти и Джуту соединяет дорога протяженность 15 км, но заасфальтирована она не вся.

Что посмотреть в Джуте?

Село Джута лежит у подножия горного массива Чаухи, его иногда называют грузинскими Доломитовыми Альпами. В Джуте есть кемпинги, глэмпинги и госетвые дома, но посетить ее возможно и одним днем из Степанцминды. В Джуте можно организовать конную прогулку, доступны несколько пеших маршрутов, в том числе самые простые до водопадов продолжительностью от 2 до 4 часов.

Однодневный поход в долину Джута (8-15 км, 4-8 часов). Самым простым вариантом однодневной прогулки будет первая часть тропы Джута-Рошка. Река Чаухисцкали. Тропа идет через долину Джута к перевалу Чаухи, однако это не круговой маршрут и до того, как начнется крутой подъем на перевал, придется повернуть назад.

Поход в ущелье Артхмо (12 км, 4-5 часов): эта тропа начинается не в Джуте, а в селе Ахалцихе, которая находится на полпути между Сно и Джутой.

Маршрут Джута-Рошка (19 км, 9-10 часов): это один из самых популярных вариантов походов в Джуте. Эта тропа умеренной сложности идет к селу Рошка через перевал Чаухи. Трудность состоит в том, что нужно подниматься на высоту высотой 3300 метров. Из Рошки можно добираться обратно в Тбилиси.

Круговой маршрут Джута-Абуделаурские озера считается сложным (30 км, 17-18 часов), его проходят за два дня. Переночевать можно в кемпинге на озерах. Можно посетить Абуделаурские озера из Джуты, пройдя через перевал Чаухи, и вернуться обратно в Джуту через перевал Садзеле.

Когда ехать в Джуту?

Лучше всего посещать Джуту поздней весной, летом или ранней осенью. Но если идти к Абуделаурским озерам, стоит это делать с конца июня до начала сентября. Для более простых однодневных походов можно посещать Джуту с мая по октябрь. Дело в том, что из-за больших высот зима в Джуте длинная, с ноября по апрель здесь лежит снег.