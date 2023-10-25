Куда поехать или сходить в поход из Степанцминды: 8 лучших маршрутов

Степанцминда или Казбеги - одно из самых популярных направлений для однодневной поездки из Тбилиси, но там стоит остановиться на пару ночей, чтобы провести время наедине с природой и посмотреть самые красивые места в горах. Расскажем, куда поехать или отправиться в поход из Степанцминды, как лучше это сделать, сколько займет времени и сколько будет стоить.

В Степанцминде большой выбор комфортабельных отелей и гостиниц, кафе с местной кухней и хороший Интернет, поэтому это идеальное место для путешествия в горы, особенно для любителей пеших походов и отдыха на свежем воздухе.

Когда идти в поход из Степанцминды?

Сезон пеших походов в Степанцминде начинается в июне и продолжается до конца сентября или начала октября, в зависимости от погодных условий. Но тем, у кого нет специального походного снаряжения, лучше ограничиться летними месяцами и теплым сентябрем. Например, дороги к ущелью Джута и долине Трусо закрыты с октября по май.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Какой транспорт выбрать в Степанцминде?

В Степанцминде много таксистов, так что это самый простой вариант передвижения. Во многие места можно вызвать такси через приложение, например Bolt, но не везде, поэтому для более отдаленных поездок лучше организовать машину с водителем через место проживания. Если машина нужна срочно, свободных таксистов можно всегда найти возле автовокзала и на площади перед отелем Central Plaza. Перед тем как соглашаться на поездку, стоит уточнить цену, это поможет избежать неприятных ситуаций.

В Степанцминде есть туристические агентства, которые специализируются на пеших походах с гидами и трансфером до таких мест как долина Трусо, высокогорное село Джута и Дарьяльское ущелье.

Поскольку Степанцминда довольно компактна и все поездки происходят в пределах 45 минут езды от поселка, то нет особой необходимости арендовать автомобиль специально для этого, если вы приехали сюда на маршрутке. Арендовать для путешествий по горным дорогам стоит автомобиль с полным приводом, так как асфальт есть не везде.

Лучшие пешие походы из Степанцминды

Троицкая церковь и ледник Гергети

Расстояние от Степанцминды до начала тропы: 1,5 км (ехать 5 минут);

Время похода и дистанция: 21 км, 9-12 часов туда и обратно;

Сложность: высокая (легкий вариант - дойти только до Троицкой церкви).

Лучший способ провести день в Степанцминде - отправиться в поход к Троицкой церкви в Гергети. Эта церковь находится очень близко к селению, поэтому на поход к ней уйдет всего полдня. К церкви из села Гергети идти около часа, откуда открывается потрясающий вид на Степанцминду, долины и гору Казбек. Можно продолжить путь от церкви к леднику Гергети, но это займет еще 4-5 часов, а сам маршрут будет более сложным. Обратный путь от ледника в Степанцминду занимает в общей сложности 3-4 часа.

Как добраться до тропы к леднику Гергети из Степанцминды?

До начала тропы к леднику Гергети легко добраться пешком - она находится в 25 минутах ходьбы от местного автовокзала. Однако если остановиться в отеле в другой части города, получится немного дольше, поскольку потребуется пересечь реку и подняться на холм.

Крепость Закагори в долине Трусо

Расстояние от Степанцминды до начала тропы: 23 км (45 минут на машине);

Время похода и дистанция: 22 км, 4-6 часов туда и обратно;

Сложность: легкая/средняя.

Долина Трусо расположена к юго-западу от Степанцминды, в отдалении от Военно-грузинской дороги. Наилучший способ исследовать эту местность - пройти по 22-километровой пешеходной тропе к крепости Закагори. На пути, который в основном пролегает через равнину, встречаются речные изгибы, природные источники, минеральные бассейны, заброшенные деревни и монастыри. На тропе не очень сложно ориентироваться, там есть разметка, но маршрут проходит недалеко от приграничной зоны с Южной Осетией, поэтому при посещении Трусо нужно взять с собой паспорт.

Как добраться до долины Трусо из Степанцминды?

Чтобы добраться до начала тропы можно воспользоваться услугами местного таксиста или пойти с туристической группой, тогда довезут на трансфере. Автобус турфирмы идет до деревни Квемо Окрокана, расположенной недалеко от начала тропы. Билеты туда и обратно стоят 45 лари (1500 рублей). Такси до Квемо Окрокана из Степанцминды обойдется примерно в 50-60 лари в одну сторону (1700-2000 рублей).

Долина Сно и село Джута

Расстояние от Степанцминды до начала тропы: 11 км (20 минут на машине);

Время похода и дистанция: 12 км, 3-4 часа туда и обратно;

Сложность: легкая.

Долина Джута простирается до национального парка к юго-востоку от Степанцминды. В этой долине есть несколько туристических троп, одна из которых проходит через заброшенное селение Артхмо. Прогулка туда и обратно занимает около 3-4 часов. По пути в Джуту стоит остановиться в селе Сно, где родился Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Там есть интересный арт-объект в виде скульптур гигантских каменных голов. Тропа в Артхмо начинается от моста в селе Ахалцихе и идет вдоль ущелья. Другие пешеходные маршруты в Джуте ведут к оборонительным башням, заброшенным деревням и массиву Чаухи, который называют "грузинскими Доломитами".

Как добраться до долины Сно из Степанцминды?

С июня по сентябрь до Джуты идут автобусы турфирмы (можно выйти пораньше в Сно). Такси до села Сно из Степанцминды стоит около 30-40 лари в одну сторону (1000-1400 рублей). К массиву Чаухи можно пойти в поход с гидом. Иногда дорога в долину Джута закрывается даже в середине лета, как это было в прошлом году из-за риска оползня.

Долина Сиони

Расстояние от Степанцминды до начала тропы: 9 км (15 минут на машине);

Расстояние и время похода: зависит от точки назначения;

Сложность: легкая/средняя.

Сиони - это следующая долина к югу от Джуты, во время прогулки встретится храм Сиони IX века. Во время зимней поездки в Степанцминду в долине Сиони можно отправиться в поход на снегоступах. Местность достаточно пологая, чтобы с ней справились неопытные туристы.

Как добраться до тропы из Степанцминды?

Сиони находится в 15 минутах езды от Степанцминды по Военно-Грузинской дороге. Сюда удобно добираться на такси, это будет стоить около 30-35 лари в одну сторону (1000-1400 рублей). Но зимой в поход по этой долине лучше ходить с гидом. Добраться до начала тропы можно на канатной дороге Гудаури-Коби.

Лучшие поездки из Степанцминды

Канатная дорога Коби-Гудаури

Расстояние от Степанцминды: 18 км (до нижней станции канатной дороги);

Время в пути на автомобиле: 30 минут в одну сторону.

Канатная дорога Коби-Гудаури подойдет тем, что не любит долгие пешие прогулки. Канатная дорога соединяет поселок Коби, расположенный в 18 км к юго-западу от Степанцминды, с горнолыжным курортом Гудаури. В отличие от других подъемников в Гудаури, этот был создан с транспортной целью, чтобы помочь людям преодолевать перевал, когда дорога закрывается. Чтобы добраться из Коби в Гудаури, нужно совершить четыре поездки на гондоле. Канатка открыта круглый год, хотя весной и осенью обычно проводится техническое обслуживание. Поездка в одну сторону занимает 30-60 минут в зависимости от сезона.

Как добраться до станции канатной дороги Коби из Степанцминды?

Первая станция канатной дороги находится в 20-30 минутах езды от Степанцминды. Самый простой вариант - воспользоваться такси. Зимой поездка на такси туда будет стоить 80-100 лари (2700-3500 рублей). Летом цены могут быть ниже, поскольку работает больше водителей и дороги в лучшем состоянии.

Минеральный бассейн Паншети и водопад Тоти

Расстояние от Степанцминды: 2,5 км;

Время в пути на автомобиле: 10 минут в одну сторону.

Расположенный к юго-западу от Степанцминды минеральный источник у села Паншети представляет собой природный бассейн под открытым небом. Вода в нем холодная, но летом здесь все равно довольно много людей. Стоит взять с собой бутылку, чтобы наполнить водой из минерального источника Ведза. В селе Паншети есть старая оборонительная башня и руины крепости. Из следующего села Арша идет тропа к водопаду Тоти, идти около часа. Пообедать можно ресторане "Цанарети".

Как добраться до Паншети из Степанцминды?

До минерального бассейна Паншети идти вдоль реки около 2,5 км, что занимает около получаса. Начало тропы к водопаду Тоти находится еще в 4 км (час пешком) вниз по дороге, а дорога до самого водопада занимает еще час. В общей сложности это составит около 3,5-4 часов ходьбы. Такси обратно в Степанцминду из ресторана "Цанарети" стоит около 25-30 лари (870-1000 рублей). А такси до Паншети и села Арша с ожиданием будет стоить около 70-80 лари (2500-2800 рублей).

Гвелетский водопад

Расстояние от Степанцминды: 6 км;

Время в пути на автомобиле: 15 минут в одну сторону.

Водопады Гвелети - это два водопада (Малый и Большой), расположенные к северу от Степанцминды. К водопадам можно дойти от дороги по тропе за полчаса ходьбы. От водопадов можно пойти севернее к озеру, крепости Гвелети и башне.

Как добраться до водопадов Гвелети из Степанцминды?

Такси до Гвелети из Степанцминды обойдется примерно в 30-40 лари. Нужно попросить водителя высадить как можно ближе к тропе, которая ведет к водопадам.

Дарьяльское ущелье

Расстояние от Степанцминды: 11 км;

Время в пути на автомобиле: 20 минут в одну сторону.

Дарьяльское ущелье представляет собой долину и горный перевал, расположенный к северу от Степанцминды. Оно образует естественную границу между Грузией и Россией. Недалеко от Дарьяльского монастыря находится КПП “Верхний Ларс”.

Как добраться до Дарьяльского ущелья из Степанцминды?

С июня по сентябрь можно поехать на экскурсию по окрестностям Дарьяльского ущелья с остановкой в селе Цдо и у Гвелетских водопадов.