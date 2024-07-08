В какой республике СКФО самая дешевая баранина?

Баранина – один из основных компонентов кавказской кухни. Минпром Дагестана выяснил, что дешевле всего мясо можно купить в Ингушетии. Сам Дагестан находится на втором месте вместе с Чечней.

Республикой Северного Кавказа с самой низкой ценой одного кг баранины стала Ингушетия - 687,6 руб за кг, рассказали в Минпроме Дагестана.

Именно Дагестан вместе с Чеченской республикой идут вслед за Ингушетией. Стоимость одного кг баранины в обоих регионах примерно одинакова и составляет 731,6 руб.

Дороже всего свежее мясо обойдется жителям Северной Осетии – его цена достигла 843,8 руб. Чуть дешевле его можно приобрести в КБР (832,4 руб) и КЧР (829,3 руб).

Недавно Дагстат подсчитал, что стоимость минимального (условного) набора продуктов выше всего в Ингушетии в сравнении с другими республиками СКФО. Самым дешевым набор стал в Дагестане.