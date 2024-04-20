Как приготовить шашлык: какое выбрать мясо, как сделать маринад, как жарить?

Приготовление мяса на открытом огне - искусство со своими секретами. О том, как приготовить вкусный шашлык расскажем в этом материале.

Купить маринованное мясо для шашлыка или приготовить самим?

Если нет времени подготовить мясо для шашлыка, то на помощь придет готовое маринованное мясо. Однако в этом случае велик шанс отравиться некачественным продуктом. Поэтому при покупке стоит уделить пристальное внимание маркировке товара. На ней указывается

из чего сделан полуфабрикат

сорт мяса

дата изготовления

условия хранения.

Состав полуфабриката важен, так как в маринад могут входить ингредиенты, вызывающие аллергию. Также стоит обратить внимание, есть ли среди добавок фосфаты и E450. Мясо не должно "тонуть" в маринаде – вполне вероятно, что таким образом пытались скрыть запах несвежего продукта. Словом, если не хотите рисковать, то лучше мариновать мясо самим.

Какое мясо для шашлыка лучше?

Свежее охлажденное мясо лучше впитывает маринад, а также не отдает воду, как мясо после заморозки. При покупке нужно проверить качество мяса: обратить внимание на

запах

упругость

консистенцию (у уже оттаявшего она может быть более рыхлой)

липнет к рукам или нет (испорченное мясо липнет)

Если вы берете продукт у проверенного продавца, который может предоставить полную информацию и документы на продукцию, то беспокоиться не о чем.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шашлык из свинины

Свинину можно быстро приготовить.

У нее нет специфического запаха.

Лучше всего для жарки на открытом огне подойдет шейка или вырезка.

Окорок считается достаточно сухим, он лучше подходит для тушения.

При этом свинину нельзя сильно пережаривать. Это может плохо сказаться на вашем здоровье - повлиять на уровень холестерина или вызвать гастрит.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шашлык из баранины

Баранина из-за своего специфического запаха – мясо на любителя. Стоит покупать молодую баранину и желательно корейку – она считается мягче и сочнее.

Шашлык из говядины

Не самый популярный вариант для приготовления на открытом огне. Это мясо довольно-таки тяжелое для переваривания. Плюс при жарке оно может получиться сухим и жестким.

Шашлык из телятины

Телятина готовится быстрее, да и мясо гораздо нежнее.

Шашлык из курицы

Курятина - один из самых доступных видов мяса, а также, по мнению врачей, он полезнее, чем остальные. Кроме того, для шашлыка из курицы подходят почти все ее части: можно взять и крылья, и бедра, и голени. Однако грудка может получиться достаточно сухой.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как нарезать мясо на шашлык?

Нужно найти золотую середину: если нарезать мясо слишком мелко, то оно получится сухим; если слишком крупно, то велика вероятность, что оно не прожарится. Оптимальный размер кусочка - 5x5 сантиметров. Резать мясо рекомендуют поперек.

Какой маринад для шашлыка лучше?

Для классического маринада используют соль, перец и репчатый лук. Эти ингредиенты не просто не мешают термической обработке мяса, но также раскрывают его вкус.

Иногда в маринад добавляют уксус. Правда тут главное не переборщить – уксус может испортить вкус.

Майонез, сметана, кефир или кетчуп также меняют вкус продукта. Майонез замедляет процесс жарки из-за жировой пленки, которой покрывается мясо.

Мариноваться мясо должно в холодном месте. Что касается времени, то тут всё зависит от ваших предпочтений. Одни маринуют мясо по 12 часов, полагая, что так шашлык получается мягче; кто-то оставляет мясо на ночь, а кто-то считает, что и 2-3 часов будет достаточно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На что обратить внимание при жарке?

Если вы жарите шашлык на мангале, то не стоит нанизывать на один шампур мясо разного вида. Время жарки курицы отличается от времени приготовления говядины (последнюю жарят дольше). По той же причине не стоит чередовать на шампурах мясо с овощами. Готовить их лучше по отдельности.