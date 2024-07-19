Аксенов рассказал об отключениях Крыма от света из-за жары

Аварийные отключения электроэнергии по-прежнему происходят в Крыму на фоне аномально жаркой погоды. По словам главы региона, жители полуострова должны получать оперативную информацию о ситуации.

Проблемы с электроснабжением продолжают возникать в Крыму на фоне необычно высоких температур.

«Большое количество аварийных отключений электроснабжения по-прежнему происходит на фоне аномальной жары»

– глава республики Сергей Аксенов.

Далее он заострил внимание на проблемах в работе службы помощи «Крымэнерго», где не были разработаны конкретные инструкции для действий операторов информационного центра. Он также отметил, что информация о предстоящих отключениях должна своевременно достигать жителей и гостей полуострова через каналы социальных сетей.

В дополнение, глава Крыма подчеркнул, что данные требования касаются всех организаций, задействованных в обеспечении региона электроэнергией и водоснабжением.