Краснодар снова отключили от света

Более 30 улиц в Прикубанском округе Краснодара оказались без энергообеспечения из-за аварии. Об этом проинформировали в Единой дежурно-диспетчерской службе города.

В первой половине дня в понедельник в Краснодаре произошли повреждения на линиях электропередачи, что привело к обесточиванию более 30 улиц в Прикубанском округе.

«Причина отключения – повреждение на линии 6-10 кВ, отключены ПС "ЭН-1" и 25 трансформаторных подстанций»

– Единая дежурно-диспетчерская служба Краснодара

Аварийные бригады уже привлечены к работе на месте происшествия. Специалисты энергетических компаний занимаются обнаружением и устранением повреждений.

Напомним, что участившиеся аварии на энергообъектах Юга России происходят на фоне аномально высоких температур.