Вестник Кавказа

Краснодарские подстанции не выдерживают нагрузки

Подстанция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня во второй половине дня без электричества осталась практически половина Краснодара – городские подстанции не выдерживают нагрузки из-за ограомного потребления электроэнергии, спровоцированного жарой.

Сегодня после 15 часов из-за аварий, вызванных колоссальным ростом нагрузки, аварийно отключились более 100 подстанций кубанской столицы - множественные повреждения произошли на линии 6-10 кВ, без электричества остались 111 улиц Краснодара, сообщает ЕДДС.

Большей частью аварии произошли в Прикубанском округе города, однако обесточены некоторые улицы в Карасунском и Западном округах. На местах отключений работают аварийные бригады, передает "АиФ-Юг".

Перебои с электричеством испытывают Юбилейный, Новый, Губернский, Калинино, Комсомольский, Молодежный, Славянский, Центральный и Фестивальный микрорайоны Краснодара. Также в городе отключились многие светофоры, что создает дополнительные трудности для участников дорожного движения.

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