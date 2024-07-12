Краснодарские подстанции не выдерживают нагрузки

Сегодня во второй половине дня без электричества осталась практически половина Краснодара – городские подстанции не выдерживают нагрузки из-за ограомного потребления электроэнергии, спровоцированного жарой.
Сегодня после 15 часов из-за аварий, вызванных колоссальным ростом нагрузки, аварийно отключились более 100 подстанций кубанской столицы - множественные повреждения произошли на линии 6-10 кВ, без электричества остались 111 улиц Краснодара, сообщает ЕДДС.
Большей частью аварии произошли в Прикубанском округе города, однако обесточены некоторые улицы в Карасунском и Западном округах. На местах отключений работают аварийные бригады, передает "АиФ-Юг".
Перебои с электричеством испытывают Юбилейный, Новый, Губернский, Калинино, Комсомольский, Молодежный, Славянский, Центральный и Фестивальный микрорайоны Краснодара. Также в городе отключились многие светофоры, что создает дополнительные трудности для участников дорожного движения.