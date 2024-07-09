Вестник Кавказа

В Краснодаре продлятся веерные отключения света

Лампочка
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На территории Краснодара веерные отключения света продлятся до воскресенья, 21 июля. Об этом заявил глава города, призвав жителей «набраться терпения».

Веерные отключения электроэнергии в кубанской столице продлятся еще, как минимум, до воскресенья, 21 июля.

«Это решение принято АО «СО ЕЭС» Кубанское региональное диспетчерское управление во избежание перегруза на оборудовании и линиях электропередач. Под ограничения могут попасть жители северо-западного, западного и юго-западного районов, Лориса, станицы Елизаветинской, района Ростовского шоссе. Также потребители в микрорайонах Фестивальном, Юбилейном, Московском Молодежном и Витаминкомбинат»

– глава города Евгений Наумов

По его словам, приостановка подачи электричества будет приходиться на период с 12 часов дня до 21 часа.

В заключение глава города извинился перед гостями и жителями Краснодара за неудобства, призвал «набраться терпения» и заверил, что ситуация находится на его личном контроле.

Напомним, что в минувший вторник Юг России и Северный Кавказ оказались в зоне массовых отключений света из-за аварии на Ростовской АЭС. Так, в Краснодаре электроэнергию сутки не получали около 40% абонентов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1145 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Курортный Сочи ждет очередной погодный катаклизм

Курортный Сочи ждет очередной погодный катаклизм

Новороссийск побил температурный рекорд

Новороссийск побил температурный рекорд

Засуха на Кубани принимает угрожающие масштабы

Засуха на Кубани принимает угрожающие масштабы

Финал турнира по боксу примет столица Кубани

Финал турнира по боксу примет столица Кубани

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы