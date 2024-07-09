В Краснодаре продлятся веерные отключения света

На территории Краснодара веерные отключения света продлятся до воскресенья, 21 июля. Об этом заявил глава города, призвав жителей «набраться терпения».

Веерные отключения электроэнергии в кубанской столице продлятся еще, как минимум, до воскресенья, 21 июля.

«Это решение принято АО «СО ЕЭС» Кубанское региональное диспетчерское управление во избежание перегруза на оборудовании и линиях электропередач. Под ограничения могут попасть жители северо-западного, западного и юго-западного районов, Лориса, станицы Елизаветинской, района Ростовского шоссе. Также потребители в микрорайонах Фестивальном, Юбилейном, Московском Молодежном и Витаминкомбинат»

– глава города Евгений Наумов

По его словам, приостановка подачи электричества будет приходиться на период с 12 часов дня до 21 часа.

В заключение глава города извинился перед гостями и жителями Краснодара за неудобства, призвал «набраться терпения» и заверил, что ситуация находится на его личном контроле.

Напомним, что в минувший вторник Юг России и Северный Кавказ оказались в зоне массовых отключений света из-за аварии на Ростовской АЭС. Так, в Краснодаре электроэнергию сутки не получали около 40% абонентов.