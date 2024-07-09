Свет вернули в дома жителей Краснодара

Из-за аварии электричество пропало сегодня днем в двух округах Краснодара. К вечеру свет местным жителям вернули.

В Краснодаре восстановили энергоснабжение, прерванное днем 16 июля в результате аварии на линиях трансформаторных подстанций. Об этом рассказали в городской ЕДДС.

Аварийное отключение электричества произошло сразу в двух округах – Западном и Прикубанском. Обесточены оказались 100 улиц, не функционировало почти 180 трансформаторных подстанций.

"Авария устранена, все потребители запиотключение электричества в краснодаре сегоднятаны"

– пресс-служба ЕДДС