Вестник Кавказа

Свет вернули в дома жителей Краснодара

Подстанция
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за аварии электричество пропало сегодня днем в двух округах Краснодара. К вечеру свет местным жителям вернули.

В Краснодаре восстановили энергоснабжение, прерванное днем 16 июля в результате аварии на линиях трансформаторных подстанций. Об этом рассказали в городской ЕДДС.

Аварийное отключение электричества произошло сразу в двух округах – Западном и Прикубанском. Обесточены оказались 100 улиц, не функционировало почти 180 трансформаторных подстанций.

"Авария устранена, все потребители запиотключение электричества в краснодаре сегоднятаны"

– пресс-служба ЕДДС

 

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