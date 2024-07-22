Дагестанец подерется на турнире ONE в Таиланде

Боец Бейбулат Исаев станет участником турнира ONE Friday Fights 72. Турнир пройдет в Таиланде. Соперником дагестанца станет Алекс Робертс из Австралии.
Боец смешанных единоборств из Дагестана Бейбулат Исаев примет участие в турнире ONE Friday Fights 72, который пройдет в Бангкоке 26 июля.
Дагестанец разделит клетку с австралийцем Алексом Робертсом. Поединок пройдет по правилам муай-тай в полутяжелом весе.
Исаев является бойцом ONE с 2019 года. На его счету три победы в пяти поединках. Он также является чемпионом муай-тай за пределами промоушена.