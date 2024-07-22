Вестник Кавказа

Дагестанец подерется на турнире ONE в Таиланде

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Боец Бейбулат Исаев станет участником турнира ONE Friday Fights 72. Турнир пройдет в Таиланде. Соперником дагестанца станет Алекс Робертс из Австралии.

Боец смешанных единоборств из Дагестана Бейбулат Исаев примет участие в турнире ONE Friday Fights 72, который пройдет в Бангкоке 26 июля.

Дагестанец разделит клетку с австралийцем Алексом Робертсом. Поединок пройдет по правилам муай-тай в полутяжелом весе.

Исаев является бойцом ONE с 2019 года. На его счету три победы в пяти поединках. Он также является чемпионом муай-тай за пределами промоушена.

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