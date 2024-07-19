Макгрегор захотел стать обладателем родового дома Хабиба

Конор Макгрегор собирается выкупить родовой дом Хабиба Нурмагомедова. Ранее сообщалось, что экс-чемпион UFC задолжал почти 80 млн рублей.

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор опубликовал на своей странице в социальной сети обращение к бывшему чемпиону UFC среди легковесов Хабибу Нурмагомедову.

Ирландец отреагировал на информацию о том, что россиянин задолжал налоговой почти 80 млн рублей. Приставы могут изъять его дом в Дагестане и автопарк в счет погашения.

В своем письме Макгрегор заявил, что отложил денежные средства для выкупа родового дома Нурмагомедова. Кроме того, спортсмен обещал превратить поместье Хабиба в туалет.

Однако Конор удалил свой пост в адрес Нурмагомедова через несколько часов.