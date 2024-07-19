ВВС Израиля готовы нанести сокрушительный удар по Ливану

В Израиле заявили о готовности нанести сокрушительный удар по Ливану. Об этом заявил командующий ВВС еврейского государства генерал-майор Томер Бар.

Командующий военно-воздушных сил еврейского государства заявил о том, что армия страны готова нанести смертельный удар по территории Ливана. По его словам, уже в настоящее время военные Израиля систематически наносят удары по инфраструктуре «Хезболлы».

«Мы готовы к войне. Израильские ВВС несут полную ответственность за реализацию всех оперативных планов. И будет нанесен сокрушительный и максимально смертельный удар по противнику, с которым мы знакомы»

– генерал-майор Томер Бар

Далее он прокомментировал недавнюю атаку израильских ВВС по йеменскому порту Ходейда, отметив, что это было не просто ответ на обстрел Тель-Авива, но четкий сигнал все врагам еврейского государства.