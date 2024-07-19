Коммунальщики Ставрополья переходят на экстренный режим работы

Глава Ставрополья поручил коммунальным службам региона работать в экстренном режиме в связи с жаркой погодой. В частности, местному Водоканалу необходимо уделить особое внимание оперативному подвозу воды населенным пунктам, оставшимся без снабжения.

Губернатор Ставропольского края выразил озабоченность рабой коммунальных служб на фоне жаркой погоды в регионе. В частности, глава региона поручил ведомствам усилить свою работу для обеспечения безопасности и комфорта жителей.

«Жаркий сезон продолжается, всем ведомствам необходимо работать в усиленном режиме. Провели заседание краевого штаба по противодействию последствиям погодных аномалий этого года. Даны следующие поручения. Крайводоканалу — увеличить объем подвоза воды в Дербетовке Апанасенковского округа. Особенное внимание домам, где проживают семьи с маленькими детьми, пожилые и маломобильные люди. Кардинально сможем решить проблему с водой в территории в следующем году, с помощью модернизации системы водоснабжения»

– Владимир Владимиров.

Один из приоритетных вопросов, который требует немедленного решения, - это обеспечение населенных пунктов питьевой водой в условиях жаркой погоды. Губернатор местному водоканалу работать в особом режиме, чтобы оперативно отвечать на запросы и проблемы жителей. Это мера, направленная на предотвращение возможных проблем с водоснабжением в условиях экстремальной жары и обеспечение комфортных условий для всех жителей региона.

Еще одна важная задача, была поставлена перед краевым Минсельхозом: проведение контрольных объездов территорий с целью проверки состояния противопожарных минерализованных полос вокруг угодий и населенных пунктов. Это направлено на предотвращение возможных пожаров и обеспечение безопасности природных ресурсов и жилых территорий в период повышенной пожароопасности.

По словам регионального лидера, главным в данной ситуации является не только оперативность действий, но и их комплексный и целенаправленный характер.