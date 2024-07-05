Ребенок утонул в котловане во дворе дома Нальчика

Трагедия произошла сегодня в столице Кабардино-Балкарии: девочка погибла, оказавшись в котловане с водой, который, вопреки правилам безопасности, не был огорожен.

Девочка утонула в земляном котловане, выкопанном во дворе дома, в Нальчике, сообщает СУ СКР по КБР.

ЧП случилось сегодня днем. Уже выяснились некоторые подробности.

Во дворе на улице Кулиева гуляла девочка (2017 г.р.). В какой-то момент она упала в котлован, который был залит дождевой водой. Погибшую нашла ее мать.

"По данным проверки, участок, где проводились земляные работы, не был огорожен и доступ к нему сторонних лиц никак не ограничен"

– СКР

На данный момент назначена проверка, может быть открыто уголовное дело.