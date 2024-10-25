Число протестующих на улицах Тбилиси сократилось

В Тбилиси начался марш оппозиции. Участники держат плакаты с лозунгами и флаги Грузии и ЕС. Количество митингующих сократилось.

Новая акция протеста грузинской оппозиции началась в Тбилиси, участники пошли маршем от здания Тбилисского университета до парламента страны.

Как пишет РИА Новости, протестующие держат в своих руках флаги Грузии и Евросоюза. Кроме того, они несут плакаты в поддержку евроинтеграции.

При этом стоит отметить, что количество митингующих в Тбилиси сократилось в сравнении с протестами, которые прошли возле парламента 28 октября.