Вестник Кавказа

Число протестующих на улицах Тбилиси сократилось

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В Тбилиси начался марш оппозиции. Участники держат плакаты с лозунгами и флаги Грузии и ЕС. Количество митингующих сократилось.

Новая акция протеста грузинской оппозиции началась в Тбилиси, участники пошли маршем от здания Тбилисского университета до парламента страны.

Как пишет РИА Новости, протестующие держат в своих руках флаги Грузии и Евросоюза. Кроме того, они несут плакаты в поддержку евроинтеграции.

При этом стоит отметить, что количество митингующих в Тбилиси сократилось в сравнении с протестами, которые прошли возле парламента 28 октября.

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