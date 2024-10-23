Протесты против итогов парламентских выборов начались в Грузии

В Тбилиси сейчас проходит анонсированная ранее президентом Саломе Зурабишвили акция протеста. Демонстранты не признают итоги парламентских выборов, которые прошли 26 октября в Грузии.

Митинг против итогов выборов в парламент проходит в эти минуты в Тбилиси – накануне прийти на него призвала президент страны Саломе Зурабишвили.

Недовольные пришли на площадь перед парламентом Грузии. Они взяли с собой флаги, причем не только Грузии, но и Евросоюза. Часть протестующих переместилась на проспект Руставели. Из-за акции движение автомобилей по нему сейчас перекрыто, так как проезд заблокирован, передает ТАСС.

Напомним, что накануне в ходе брифинга президент официально заявила о непризнании итогов выборов в парламент. В связи с этим Зурабишвили призвала устроить акцию протеста сегодня в 19.00 по тбилисскому времени (18.00 мск). Она пригласила сторонников оппозиции на площадь перед парламентом.

Результаты выборов в Грузии 2024

По самым свежим данным, выборы выиграла правящая партия "Грузинская мечта". Ее результат почти приблизился к 54%.

Кроме того, в парламент прошли еще 4 политические силы. Второе место заняла "Коалиция за перемены" (чуть более 11%), ненамного от нее отстает коалиция самой крупной оппозиционной партии ЕНД "Единство – национальное движение" с 10,2%. Далее следует "Сильная Грузия" с 8,8%. Партия Георгия Гахария "За Грузию" набрала 7,8% голосов и тоже проходит в парламент.

Стоит отметить, однако, что все эти 4 оппозиционные силы не признали результаты выборов и собираются отказаться от мандатов.