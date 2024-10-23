"Грузинская мечта" победила. Что дальше?

"Грузинская мечта" выиграла очередные парламентские выборы, однако не достигла всех поставленных перед собой целей: оппозиция может радоваться отсутствию у правящей партии конституционного большинства.

В Грузии прошли долгожданные парламентские выборы, на которых сторонники экс-президента Михаила Саакашвили попытались взять реванш за 12-летнее пребывание в оппозиции. Однако правящая партия "Грузинская мечта" вновь смогла сохранить большинство в парламенте, а значит, будет единолично формировать новое правительство республики.

Официальные итоги

Согласно данным Центральной избирательной комиссии на вечер 27 октября, после обработки 100% голосов "Мечту" поддержали почти 54% проголосовавших граждан. При этом в таких крупных городах, как Тбилиси, Кутаиси и Батуми, она получила менее 50% голосов. Общая явка на выборах составила 58,94%.

Из оппозиции в парламент прошли четыре коалиции. "Коалиция за перемены" набрала 11,03%, "Единство - Национальное движение", ядро которой составляет "Единое национальное движение" Саакашвили, - 10,16%, "Сильная Грузия" - 8,81% и партия "За Грузию" экс-премьера Георгия Гахария - 7,77%.

В грузинском парламенте заседают 150 депутатов. 89 мандатов досталось "Грузинской мечте". "Коалиция за перемены" получает 18 мест в парламенте, "Единство – национальное движение" – 17, Сильная Грузия" – 14, а "За Грузию" – 12.

Взгляд "Грузинской мечты"

Лидеры "Грузинской мечты" довольны своим результатом и достижением простого большинства в парламенте. "Нечасто в мире можно увидеть, чтобы одна и та же партия в такое сложное время могла достигнуть таких успехов. Это хороший показатель таланта грузинского народа. Обещаю: в течение следующих четырех лет наша страна достигнет огромных успехов", – сказал основатель и почетный председатель партии Бидзина Иванишвили.

Насколько успешными были выборы для "Грузинской мечты"? Да, партия вновь взяла большинство мест в парламенте и даже получила больше поддержки избирателей, чем на прошлых выборах, когда за нее отдали голоса всего 48%. В отличие от выборов 2020 года, прошедших по смешанной системе, нынешние велись по пропорциональной системе, без одномандатных округов, так что выборы были заметно более сложными, ведь "Мечта" не могла полагаться на обеспечение большинства за счет одномандатников, как на выборах 2016 и 2020 годов. Отсюда уменьшение числа мест правящей партии в парламенте: 89 против прежних 90. Разница, конечно, минимальная, но доказывающая определенный тренд: доминировать в политическом поле "Грузинской мечте" становится все труднее.

Отказ от голосования по мажоритарным округам и переход на полностью пропорциональную систему голосования были произведены "Грузинской мечтой" под давлением ЕС в 2017-2018 годах, для чего понадобилось внести поправки в Конституцию. На выборах 2012 и 2016 года из 150 мест в парламенте для одномандатников было предусмотрено по 73, а на выборах 2020 года - лишь 30. Уже в 2012 году "Грузинская мечта" стала лидером в голосовании по одномандатным округам и получила совокупные 85 мест в парламенте. В 2016 году тотальное доминирование в мажоритарной части голосования принесло ей конституционное большинство - 115 мест, а в 2020 году из-за меньшего числа одномандатных округов она взяла 90 мандатов. Чем больше выборы двигаются к пропорциональной системе, тем сложнее "Грузинской мечте" побеждать.

Отсутствие конституционного большинства будет мешать правящей партии реализовать часть своих предвыборных идей - закрепление роли Церкви в Основном законе, конституционное запрещение пропаганды запрещенного в РФ движения ЛГБТ и однополых браков. Невозможно будет выдвинуть импичмент президенту Саломе Зурабишвили за ее несогласованные поездки в ЕС. Зурабишвили, несмотря на предусмотренную для должности президента надпартийность, занимает сторону оппозиции и обвиняет "Грузинскую мечту" в нарушении демократии и сближении с Россией. Сейчас она позиционирует себя в качестве лидера всех четырех оппозиционных альянсов. На следующий день после выборов Зурабишвили встретилась с лидерами оппозиционных блоков, заявивших о непризнании итогов выборов и желании провести акции протеста (Георгий Гахария пока не спешит с демонстрациями).

Взгляд оппозиции

Оппозиция могла бы порадоваться отсутствию конституционного большинства у "Мечты", победе в крупных городах и на голосовании за рубежом. Но такие тактические успехи ее не утешают, особенно партию Саакашвили. Ведь по сравнению с предыдущими выборами "Единое национальное движение" даже в альянсе с партиями "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия" собрала в три раза меньше голосов. Оппозиционные блоки рассчитывали суммарно получить больше половины мест в парламенте, и Зурабишвили еще до оглашения итогов поспешила заявить, что у противников власти 52% голосов, а потому результаты выборов воспринимаются сторонниками Саакашвили, Гахария и других лидеров оппозиции как поражение.

Саломе Зурабишвили, разумеется, тоже не признала итоги выборов. Ее полномочия истекают в декабре 2024 года, и незадолго до выборов Зурабишвили отмечала, что в случае победы "Грузинской мечты" она может сесть в тюрьму. Поэтому в ее интересах, чтобы в Грузии начались демонстрации с перерастанием в государственный переворот.

В попытке пересмотреть итоги выборов и добиться раскачивания ситуации и оппозиция, и Зурабишвили рассчитывают на своих главных спонсоров в лице Запада.

Взгляд Запада

Европейские институты и наблюдатели из ОБСЕ и БДИПЧ хоть и признали выборы состоявшимися, но сослались на нарушения и давление на избирателей. США и ЕС потребовали от властей расследовать нарушения. "Мы осуждаем все нарушения международных норм и присоединяемся к призывам международных и местных наблюдателей провести полное расследование всех сообщений о нарушениях, связанных с выборами", — сказал госсекретарь США Энтони Блинкен.

В таком же ключе высказался глава евродипломатии Жозеп Боррель. "Мы призываем Центральную избирательную комиссию Грузии и другие соответствующие органы выполнить свой долг и оперативно, прозрачно и независимо расследовать и рассматривать нарушения на выборах и связанные с ними заявления. Эти нарушения должны быть выявлены и устранены", - отметил он.

ЕС и США и без того оказывали большое давление на "Грузинскую мечту" из-за принятия закона об иноагентах, запрете ЛГБТ-пропаганды, отказа Грузии присоединяться к санкциям против России и налаживания с ней транспортно-экономическо-гуманитарных связей. Вашингтон ввел санкции против депутатов правящей партии и силовиков, а ЕС остановил процесс евроинтеграции южнокавазской республики. Теперь у Запада появились дополнительные аргументы, чтобы дискредитировать грузинское правительство и новый состав парламента.

Если этот номер не сработает, "старые песни о главном" будут продолжаться, и США/ЕС будут по-прежнему требовать отменить закон об иноагентах. Если оппозиции удастся мобилизовать население на протесты, то западные СМИ, безусловно, окажут им поддержку, а еврочиновники могут появиться на площади Руставели и раздавать там печенья, как на Евромайдане в декабре 2013 года. В мае министры иностранных дел трех европейских стран - Эстонии, Исландии и Литвы - уже участвовали в протестах против закона о прозрачности иностранного влияния.

Из иностранных лидеров первым поздравил "Грузинскую мечту" с победой, как ни странно, представитель ЕС. Виктор Орбан, премьер Венгрии еще до оглашения результатов 26 октября написал в соцсети, что народ Грузии сделал свой выбор: "Поздравляю премьер-министра Ираклия Кобахидзе и партию "Грузинская мечта" с победой на сегодняшних парламентских выборах с большим отрывом. Народ Грузии знает, что лучше для его страны, и сегодня его голос был услышан". На следующий день последовали поздравительные ноты соседних государств: от Азербайджана "Мечту" поздравил президент Ильхам Алиев, от Армении - премьер Никол Пашинян.

Перспективы Грузии

Скорее всего, дальше оппозиция будет как и раньше пытаться при поддержке Вашингтона и Брюсселя проводить массовые демонстрации, рассчитывая на поддержку все большего количества граждан. Но, учитывая 12-летний опыт "Мечты" в борьбе с майданами и полученную грузинами прививку от правления саакашвилевцев, успеха оппозиционеры не добьются. Население устало от протестов и не хочет рисковать очередным военным конфликтом с Россией, возможным в случае реинкарнации власти Саакашвили. Оппозиции останется лишь не участвовать в работе парламента, но и это ненадолго. Ведь она опасается принятия конституционных изменений за ее спиной. Так что лучше сидеть и голосовать против, чем безуспешно пытаться свергнуть власть на улице.