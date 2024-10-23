Как будут развиваться отношения России и Грузии после победы "Мечты"?

Парламентские выборы прошли в Грузии. Окончательные результаты были опубликованы 28 октября. Кто победил на выборах? Как Россия отреагировала на итоги? Как будут развиваться отношения Москвы и Тбилиси?

О будущем отношений Москвы и Тбилиси после парламентских выборов в Грузии говорилось неоднократно. Страны продолжат укреплять связи, но о восстановлении дипломатических отношений речи не идет.

Результаты выборов в Грузии

Парламентские выборы в Грузии завершились победой «Грузинская мечта». Правящая партия после подсчета ЦИК Грузии всех протоколов участковых комиссий набрала почти 54% голосов и получила 89 мандатов.

Пятипроцентный барьер для прохождения в парламент преодолели и 4 оппозиционные партии и коалиции - «Коалиция перемен» (11,04%), «Единство — национальное движение» (10,16%), «Сильная Грузия» (8,81%) и «Гахария — за Грузию» (7,77%). В общей сложности оппозиция взяла 61 место.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Несмотря на победу, «мечтатели» будут иметь не конституционное большинство (ей для этого требовалось набрать 100 мандатов), а простое. Правящая партия показала свой худший результат, чем на последних двух выборах — в 2020 (90) и 2016 (115).

Заявления «Грузинской Мечты» и оппозиции

С победой избирателей поздравил основатель «Грузинской мечты» и ее почетный председатель Бидзина Иванишвили. Он пообещал гражданам, что Грузия в течение следующих четырех лет достигнет больших успехов.

По поводу выборов высказался и премьер страны Ираклий Кобахидзе. Он сказал, что народ выбрал мир и развитие Грузии. Главу правительства поздравили президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьеры Венгрии и Армении Виктор Орбан и Никол Пашинян.

Оппозиция, как и обещала, отказалась признать итоги голосования. Против высказались «Единое национальное движение» и «Коалиция перемен». Лидер последних Ника Гварамия вовсе назвал результаты «конституционным переворотом и узурпацией власти». Оба движения сообщили, что собираются вовсе отказаться от мандатов и начать акции протеста.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

Выборы также не признала президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив, что это «тотальное мошенничество», их итоги «равносильны признанию прихода России сюда, подчинению Грузии России». Она добавила, что никто не может отнять у страны европейское будущее. Политик также призвала граждан выйти на протесты в центре Тбилиси.

Отказался признавать результаты и бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили. На своей странице в социальной сети экс-президент написал, что «сейчас самое время для большого протеста».

Реакция России на выборы

Результаты парламентских выборов в Грузии и реакция оппозиции не остались незамеченными в России. Так, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление Зурабишвили о «европейском будущем Грузии».

Дипломат посоветовала президенту подумать о «грузинском будущем», поскольку Европа сегодня столкнулась с социально-экономическими проблемами. Говоря о «лишении будущего», она заявила, что, пока народы и страны думают самостоятельно, у них есть будущее.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На итоги выборов отреагировали в Совете Федерации. Глава Комитета по международным делам Григорий Карасин сказал, что, несмотря на влияние оппозиции, которое осталось ощутимым, курс Грузии будет зависеть главных политических деятелей страны.

Кроме того, он пообещал активный период в политике страны, но выразил надежду, что он будет проходить в предсказуемом и цивилизованном ключе, добавив, что в этом заинтересован весь Кавказ.

О результатах высказались и в Кремле. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал победу «Грузинской мечты» выбором народа этой страны. Он также отверг обвинения о вмешательстве России в процесс, но подчеркнул, что попытки дестабилизировать ситуацию в Грузии со стороны внешних сил есть, и Москва видит это.

Перспективы отношений России и Грузии

Говорить о возобновлении российско-грузинских дипломатических отношений не стоит. Несмотря на то, что за годы правления партии связи двух стран заметно потеплели, их восстановление в следующие 4 года на предвидится. И премьер Кобахидзе уже выразился на этот счет, добавив, что все упирается в вопрос Абхазии и Южной Осетии.

Но, несомненно, победа «мечтателей» еще сильнее укрепит связи с Россией. Грузия, отказавшаяся присоединяться к санкционному давлению на Россию, продолжит вести ту же политику, что и ранее, несмотря на призывы оппозиции и Запада. А значит, позиция грузинского руководства будет способствовать наращиванию экономических связей Москвы и Тбилиси, а также развитию туризма, культуры, социальной и других областей.