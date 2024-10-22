Вестник Кавказа

Правительство РФ поможет Ингушетии в закупке автобусов

Правительство РФ поможет Ингушетии в закупке автобусов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российское правительство выделило 250 млн рублей Ингушетии по госпрограмме. Средства пойдут на закупку новых автобусов в Ингушетии.

Парк общественного транспорта Ингушетии обновится за счет 250 млн рублей из резервного фонда правительства России. Документ об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

На выделенные средства Ингушетия приобретет 30 автобусов среднего класса. Они будут оборудованы системой оплаты картой и подсчета пассажиров в салоне.

Закупка автобусов стала возможна благодаря госпрограмме «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности».

Напомним, что в прошлом году Ингушетия закупила более 70 автобусов малого класса.

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