Семилетний житель Северной Осетии установил рекорд России по приседаниям

Давид Джикаев из Северной Осетии стал рекордсменом страны по приседаниям. Семилетний атлет занимается тхэквондо.

Житель Северной Осетии Давид Джикаев присел на одной ноге больше всех в стране. Достижение было зафиксировано в книге рекордов России, сообщили в пресс-службе минспорта республики.

Давиду Джикаеву только семь лет, но он уже прославился на всю страну. Упорные тренировки позволили юному атлету присесть на одной ноге 31 раз за минуту. Это стало новым рекордом России.

Нет сомнений, что Давиду помогли занятия спортом. Мальчик занимается в секции тхэквондо под руководством Алика Бучукури.

