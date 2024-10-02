Вестник Кавказа

Виновников в гибели сапбордиста накажут в Избербаше

Виновников в гибели сапбордиста накажут в Избербаше
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Следственные действия по поводу гибель сапбордиста в Дагестане завершены. Под суд попадут двое виновников трагедии.

Расследование гибели сапбордиста в Дагестане завершено. Обвинение будет предъявлено двум участникам трагедии, рассказали в СК на транспорте.

Происшествие случилось еще в августе этого года. Тогда на городском пляже Избербаша мужчина сдал в аренду гидроцикл с надувным аттракционом отдыхающему без права на такой транспорт.

Отдыхающий ездил в море на гидроцикле и спровоцировал столкновение своего надувного аттракциона с двумя сапбордами. От удара все шестеро участников происшествия оказались в воде, а один мужчина утонул, так как был без жилета.

В итоге, в суде окажутся мужчина сдавший в аренду гидроцикл без соблюдения правил безопасности и тот, кто сбил отдыхающих на сапбордах.

«Следователями собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу»

- СК на транспорте

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