Вестник Кавказа

Мэр Избербаша арестован до зимы

Мэр Избербаша арестован до зимы
© Фото: Telegram-канал Магомеда Исакова
Суд в Махачкале выбрал меру пресечения для мэра города Избербаша. По его решению, Магомед Исаков будет отправлен под арест. Срок содержания под стражей пока составляет два месяца.

Глава дагестанского города Избербаша проведет ближайшие два месяца за решеткой, такую меру пресечения в рамках уголовного дела о коррупции выбрал для него суд Советского района Махачкалы.

О решении сообщает ТАСС.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 30 ноября"

– судья

Впоследствии срок содержания подозреваемого под стражей может быть продлен.

Напомним, Исаков был задержан накануне утром. В его доме, а также в здании городской администрации, прошли обыски. Уголовное дело в отношении градоначальника открыто по факту взятки. Как считает следствие, преступление было совершено в 2019 году. Тогда Исаков получил крупную – 3,9 млн рублей – взятку от избербашского застройщика. В обмен на эти деньги он обязался не отменять разрешение на возведение дома, хотя, исходя из своих служебных обязанностей, должен был сделать это.

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