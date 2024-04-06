Мэр Избербаша арестован до зимы

Глава дагестанского города Избербаша проведет ближайшие два месяца за решеткой, такую меру пресечения в рамках уголовного дела о коррупции выбрал для него суд Советского района Махачкалы.
О решении сообщает ТАСС.
"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть по 30 ноября"
– судья
Впоследствии срок содержания подозреваемого под стражей может быть продлен.
Напомним, Исаков был задержан накануне утром. В его доме, а также в здании городской администрации, прошли обыски. Уголовное дело в отношении градоначальника открыто по факту взятки. Как считает следствие, преступление было совершено в 2019 году. Тогда Исаков получил крупную – 3,9 млн рублей – взятку от избербашского застройщика. В обмен на эти деньги он обязался не отменять разрешение на возведение дома, хотя, исходя из своих служебных обязанностей, должен был сделать это.