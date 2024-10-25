Вестник Кавказа

На борцовский турнир в Дагестане приедут спортсмены из 21 страны

На борцовский турнир в Дагестане приедут спортсмены из 21 страны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Участие в турнире памяти Шамиля Умаханова подтвердила 21 страна. Мемориал пройдет в Дагестане с 14 по 16 ноября.

На борцовский турнир памяти заслуженного мастера спорта РФ Шамиля Умаханова приедут представители из 21 одной страны, пишет пресс-служба Минспорта Дагестана.

Как отметили в ведомстве республики, 25-й мемориал состоится во Дворце спорта имени Гамидова в Махачкале с 14 по 16 ноября.

Отмечается, согласие на участие дали борцы из стран СНГ, Грузии, Ирана, Турции, Венгрии, Индии, Румынии, Бахрейна, Македонии, Болгарии, Греции и Монголии.

Стоит добавить, что спортсмены будут соревноваться в 10 весовых категориях.

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