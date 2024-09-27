В Казахстане запретили петиции о призывном возрасте и военной службе

В правительстве Казахстана объяснили, почему петиция о повышении призывного возраста не была опубликована. Вопросы обороны не могут быть предметом петиций.

Петиция о повышении призывного возраста в Казахстане не появилась на официальном портале ePetition.kz, так как подобные петиции не соответствуют законодательству республики.

Согласно пояснению Министерства культуры и информации, из Административно процедурно-процессуального кодекса Казахстана следует, что вопросы обороны не могут быть предметом петиций. Именно поэтому петиция "О повышении призывного возраста на срочную службу" была отклонена 7 октября.

"С 4 апреля 2024 года основной причиной отклонения петиций стали вопросы, которые не могут быть предметом петиции, а также некорректный выбор государственного органа-адресата. Так, граждане создавали и направляли петиции в инстанции, не обладающие компетенцией для их рассмотрения"

– министерство

Также в ведомстве уточнили, что на сайте ePetition петиции подписываются с помощью цифровой подписи (ЭЦП), чтобы один человек мог проголосовать только один раз за документ.

Ранее граждане РК собирали подписи за отмену срочной военной службы. В Минобороны инициативу назвали подрывающей обороноспособность страны.