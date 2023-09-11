Отмена срочной службы - в Минобороны Казахстана оценили идею

Жители Казахстана запустили петицию по отмене в стране срочной военной службы. В Минобороны Казахстана прокомментировали эту инициативу.

В ответ на петицию граждан об отмене срочной службы в оборонном ведомстве Казахстана напомнили, что "защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого ее гражданина", это прописано в конституции.

В министерстве объяснили, что в ходе службы граждане получают необходимые навыки и специальности, а затем причисляются к резерву.

"Военно-обученный резерв, то есть граждане, имеющие навыки военной подготовки, – один из элементов обороны государства, его мобилизационный ресурс. В случае военной угрозы они будут выполнять задачи по обеспечению обороны государства"

– МО Казахстана

Вопросы обороны страны не могут являться предметом петиций, подчеркивается в сообщении ведомства на запрос местного издания Tengrinews.kz.

"Данная инициатива - это подрыв обороноспособности государства"

– МО Казахстана