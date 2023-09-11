Отмена срочной службы - в Минобороны Казахстана оценили идею

В ответ на петицию граждан об отмене срочной службы в оборонном ведомстве Казахстана напомнили, что "защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого ее гражданина", это прописано в конституции.
В министерстве объяснили, что в ходе службы граждане получают необходимые навыки и специальности, а затем причисляются к резерву.
"Военно-обученный резерв, то есть граждане, имеющие навыки военной подготовки, – один из элементов обороны государства, его мобилизационный ресурс. В случае военной угрозы они будут выполнять задачи по обеспечению обороны государства"
– МО Казахстана
Вопросы обороны страны не могут являться предметом петиций, подчеркивается в сообщении ведомства на запрос местного издания Tengrinews.kz.
"Данная инициатива - это подрыв обороноспособности государства"
– МО Казахстана