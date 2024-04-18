Девы-воительницы: в каких странах женщины обязаны служить в армии?

На военную службу женщин призывают в Тайване, Мьянме, Малайзии, Эритрее, Норвегии, Швеции, в Северной Корее, где девушки служат 5 лет, а также в Израиле.
Как женщины служат в израильской армии?
В Израиле, сегодня по сути находящемся с состоянии войны, женщины служат почти наравне с мужчинами. Причем не только родившиеся на территории страны, но и новые репатрианты. Правда, если девушка приехала в Израиль по достижении 20 лет, то в армии ей служить необязательно. Если же девушке, избравшей родину предков для постоянного проживания, меньше 20 лет, то "забреют" не сразу – год дадут на адаптацию.
Все военнообязанные репатрианты получают по почте приглашение зарегистрироваться в призывном пункте ЦАХАЛ. Но если даже такое приглашение не пришло, лучше самой сходить на призывной пункт в первые шесть месяцев жизни в стране.
Кроме возраста играет роль еще несколько факторов, доступно представленных в таблицах на сайте jewishagency.org.
Продолжительность срочной службы для юношей и девушек, которые приехали в Израиль после 1 июня 2020 года
Женщины в российской армии
В годы Великой Отечественной войны на фронте служило больше 800 тысяч женщин: снайперы, разведчицы, партизанки, медики, летчицы. Сейчас обязательного призыва для девушек в России нет, тем не менее в вооруженных силах РФ на гражданских и военных должностях числится больше более 350 тыс. женщин. Они могут проходить военную службу по контракту в подразделениях связи, медицины и обеспечения, если не имеют другой, ранее полученной военно-учетной специальности. Сегодня в армии девушки могут быть военными летчицами, навигаторами, юристами, инженерами-строителями, компьютерными операторами, переводчиками… После начала СВО тогдашний глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу объявил, что заявил в армию было зачислено 41 тыс. женщин. Это 4,26% от общего числа военнослужащих.
В какой стране больше всего женщин-солдат?
4,26% в России это немного по сравнению с другими странами:
- ЮАР 27%
- США 16,5%
- Канада 15,3%
- Франция 15%
- Швеция 13%
- Великобритания 10%
- Индия 3%
Почему женщины идут служить в армию?
Служба в армии обеспечивает жильем, продовольствием, бесплатной медициной (в том числе для членов семьи), санаторным лечением, военной ипотекой.
Где еще и сколько могут служить женщины?
- Бенин — 1,5 года
- Кабо-Верде — 2 года
- Чад —1 год
- Эритрея — 1,5 года
- Гвинея-Бисау — 2 года
- Израиль — 2 года
- Мали — 2 года
- Марокко — 2 года
- Мозамбик — 2 года
- Нигер — 2 года
- КНДР - 5 лет
- Норвегия — 19 месяцев
- Сенегал — 2 года
- Судан — 1-2 года
- Швеция — 7,5-15 месяцев