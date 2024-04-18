Вестник Кавказа

Девы-воительницы: в каких странах женщины обязаны служить в армии?

Вера Андреева
Девы-воительницы: в каких странах женщины обязаны служить в армии?
Сегодня глава военного ведомства Латвии объявил, что через 4 года в стране могут ввести обязательную военную службу для женщин. Расскажем, в каких странах действует воинская повинность для девушек.

На военную службу женщин призывают в Тайване, Мьянме, Малайзии, Эритрее, Норвегии, Швеции, в Северной Корее, где девушки служат 5 лет, а также в Израиле.

Как женщины служат в израильской армии?

В Израиле, сегодня по сути находящемся с состоянии войны, женщины служат почти наравне с мужчинами. Причем не только родившиеся на территории страны, но и новые репатрианты. Правда, если девушка приехала в Израиль по достижении 20 лет, то в армии ей служить необязательно. Если же девушке, избравшей родину предков для постоянного проживания, меньше 20 лет, то "забреют" не сразу – год дадут на адаптацию.

© Фото: ЦАХАЛ Вконтакте

Все военнообязанные репатрианты получают по почте приглашение зарегистрироваться в призывном пункте ЦАХАЛ. Но если даже такое приглашение не пришло, лучше самой сходить на призывной пункт в первые шесть месяцев жизни в стране.

Кроме возраста играет роль еще несколько факторов, доступно представленных в таблицах на сайте jewishagency.org.

Продолжительность срочной службы для юношей и девушек, которые приехали в Израиль после 1 июня 2020 года

Женщины в российской армии

В годы Великой Отечественной войны на фронте служило больше 800 тысяч женщин: снайперы, разведчицы, партизанки, медики, летчицы. Сейчас обязательного призыва для девушек в России нет, тем не менее в вооруженных силах РФ на гражданских и военных должностях числится больше более 350 тыс. женщин. Они могут проходить военную службу по контракту в подразделениях связи, медицины и обеспечения, если не имеют другой, ранее полученной военно-учетной специальности. Сегодня в армии девушки могут быть военными летчицами, навигаторами, юристами, инженерами-строителями, компьютерными операторами, переводчиками… После начала СВО тогдашний глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу объявил, что заявил в армию было зачислено 41 тыс. женщин. Это 4,26% от общего числа военнослужащих.

В какой стране больше всего женщин-солдат?

4,26% в России это немного по сравнению с другими странами:

  • ЮАР 27%
  • США 16,5%
  • Канада 15,3%
  • Франция 15%
  • Швеция 13%
  • Великобритания 10%
  • Индия 3%

Почему женщины идут служить в армию?

Служба в армии обеспечивает жильем, продовольствием, бесплатной медициной (в том числе для членов семьи), санаторным лечением, военной ипотекой.

Где еще и сколько могут служить женщины?

  • Бенин — 1,5 года
  • Кабо-Верде — 2 года
  • Чад —1 год
  • Эритрея — 1,5 года
  • Гвинея-Бисау — 2 года
  • Израиль — 2 года
  • Мали — 2 года
  • Марокко — 2 года
  • Мозамбик — 2 года
  • Нигер — 2 года
  • КНДР - 5 лет
  • Норвегия — 19 месяцев
  • Сенегал — 2 года
  • Судан — 1-2 года
  • Швеция — 7,5-15 месяцев
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