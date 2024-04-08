Список освобождающих от армии болезней сократили в Армении

Власти Армении урезали перечень заболеваний, с которыми не берут в армию. Ранее негодные к воинской службе мужчины теперь могут быть признаны годными, но с ограничениями, например, им нельзя будет командовать другими военными.

Некоторые заболевания больше не будут препятствием для армейской службы в Армении, решило правительство республики.

Глава Минобороны Сурен Папикян пояснил, что некоторые заболевания, ранее лишавшие их носителя возможности служить в армии, теперь квалифицируются как ограничивающие службу. Например, мужчины, имеющие кисту, которая никак себя не проявляет и не дает патологических изменений, будут призываться. Аналогично не будут больше поводом для отказа от службы урологические и неврологические болезни, в том числе энурез, которые протекают в легкой форме.

Ситуацию прокомментировал премьер. По словам Никола Пашиняна, не могут не вызывать беспокойства освобождения от службы по сомнительным причинам. – прежде всего потому, о них становится известно от министров после специальных проверок, военкоматы и врачи такой информации не дают.

"Люди, которые пять лет работают в этих структурах и ни разу не сообщили о таких нарушениях, не должны там работать. Мы не нарушаем презумпцию невиновности, но те, чью вину будет возможно доказать, будут наказаны"

– Пашинян