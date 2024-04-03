В армии Армении придумали альтернативу восклицанию "Ура"

Армянские военные откажутся от восклицания "Ура", сообщает Минобороны республики. Вместо этого они будут произносить слово "Кецце".

В армии Армении намерены в скором времени перестать использовать восклицание "Ура", сохранившееся еще со времен Советского Союза. Об этом информирует Минобороны республики.

Вместо него военнослужащие будут говорить слово "Кецце", что в переводе с армянского означает "да здравствует".

При этом от слов "Так точно" и "Никак нет" отказываться не планируется.

В оборонном ведомстве также добавили, что все изменения будут отражены в новом армейском уставе, передает "Sputnik Армения".