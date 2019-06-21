Авиакомпания Emirates возобновляет полеты в Иран

Крупнейшая авиакомпания Emirates, зарегистрированная в Дубае (ОАЭ) сегодня объявила о возобновлении рейсов в Иран – первый самолет отправится в Тегеран после перерыва длиной в месяц уже завтра, 31 октября.

Крупнейшая эмиратская авиакомпания Emirates возобновляет полеты в Тегеран.

"Emirates возобновляет рейсы в/из Ирана (Тегеран) с 31 октября"

- сайт авиакомпании

Напомним, Emirates приостанавливала полеты в Иран после атаки Тегерана на Израиль с применением ракет и беспилотников 1 октября. Из-за накаленной обстановки на Ближнем Востоке авиакомпания временно прекратила полеты в Ирак, Иран и Иорданию. Возобновить авиарейсы компания планировала 5 ноября.