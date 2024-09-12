Вестник Кавказа

Дубайская авиакомпания отменила рейсы в страны Ближнего Востока

Дубайская авиакомпания отменила рейсы в страны Ближнего Востока
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за накаленной обстановки на Ближнем Востоке авиакомпания Emirates временно перестанет летать в Ирак, Иран и Иорданию. Возобновление рейсов намечено на 5 ноября.

Авиакомпания Emirates с штаб-квартирой в Дубае приостановила полеты в Ирак, Иран и Иорданию. Причиной стала эскалация конфликта в регионе, рассказали местные СМИ.

«Emirates отменяет авиасообщение с Ираком (Басра и Багдад), Ираном (Тегеран) и Иорданией (Амман) до 5 октября в связи с напряженностью в регионе»

- авиакомпания Emirates

Напомним, что юг Ливана регулярно подвергается обстрелу со стороны Израиля. Само еврейское государство стало целью массированный атаки Ирана два дня назад. ИРИ отправила порядка 500 баллистических ракет по израильской газовой и военной инфраструктуре.

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