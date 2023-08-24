Emirates не собираются прекращать полеты в Россию

Опубликовано: 20:40, 24 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В авиакомпании Emirates опровергли информацию о прекращении полетов в Россию. Авиаперевозчик продолжает осуществлять рейсы в РФ в штатном режиме.

Авиакомпания Emirates продолжит выполнять рейсы в России в обычном режиме. Об этом сообщили в четверг представители эмиратского авиаперевозчика.

Там отметили, что приостановка полетов не планируется, передает РИА Новости.

"Emirates не планирует приостанавливать полеты в Россию и из России. Рейсы в настоящее время выполняются в штатном режиме"

– авиакомпания

В настоящее время самолеты Emirates летают в два российских города – Москву и Санкт-Петербург. Ранее сегодня в СМИ появилась информацию, что через месяц авиакомпания перестанет осуществлять полеты в Россию.