Борьба с терроризмом будет продолжена – Эрдоган

Президент Турции заявил, что борьба с терроризмом в стране будет продолжена. Он подчеркнул, что в будущем региона нет места насилию и террору.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении бороться с терроризмом в стране. Он подчеркнул, что никто не может помешать Анкаре устранить данную угрозу.

Президент отметил, что борьба будет продолжаться до тех пор, пока страна и регион не будут освобождены от террористов. Он добавил, что Турция не будет играть в игру "баронов".

Эрдоган заключил, что будущее региона не должно быть связано с террором и насилием.

Теракт в Анкаре

Напомним, 23 октября возле здания компании TUSAS прогремел взрыв, в результате которого погибли пять и пострадали 22 человека. Глава МВД страны Али Ерликая назвал это терактом.

Ответственность за случившееся взяла запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана. Министр заявил, что ликвидированными боевиками оказались члены РПК.