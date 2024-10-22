ДТП с возгоранием грузовиков на Ставрополье случилось ночью

Ночью в Ставропольском крае столкнулись два большегруза, после чего произошло возгорание - дорога была перекрыта. К утру движение восстановлено.

Автомобильная авария с последующим возгорание случилась в ночь на понедельник в Левокумском округе Ставропольского края.

"В результате встречного столкновения двух грузовиков произошло возгорание обоих транспортных средств. В одном из них перевозились горюче-смазочные материалы"

– Госавтоинспекция края

ЧП привело к закрытию участка дороги, транспорт перенаправлялся в объезд через поселок Кумская Долина. К настоящему времени движение автотранспорта восстановлено. По данным экстренных служб, в ДТП погиб один из водителей.

"По уточненной информации, в данном ДТП погиб водитель одного грузовика, 33-летний мужчина (житель соседнего региона)"

– Госавтоинспекция края