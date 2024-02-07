На устранение последствий урагана в Имерети выделено 2 млн лари

Ураганный ветер на западе Грузии причинил ущерб зданиям. На устранение последствий стихии выделено 2 млн лари.
Около 2 млн лари будет направлено на ликвидацию последствий разгула стихии на западе Грузии, в Имерети, сообщают грузинские СМИ.
Ураганный ветер снес крыши домов. Пострадали как частные, так и многоквартирные дома. Специалистами начата подготовка к восстановительным работам.
Ремонтные работы планируется провести в Самтредиа, Сачхере, Цхалтубо и других муниципалитетах.
Отметим, что сильный ураган прошелся по Имерети в начале октября. Пострадали десятки домов, а также электросети региона. Ущерб тогда оценивали в более чем полмиллиона лари.