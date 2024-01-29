Оползень в Имерети отдал новую жертву

Четыре человека погибли и один числится пропавшим после обрушения оползня на грузинское село Нергети. На место продолжается поисково-спасательная операция.

Согласно последним данным в результате оползня в Грузии погибло четверо. Один человек, предположительно, что он также погиб, в настоящее время еще числится пропавшим.

Напомним, что под оползнем одновременно оказались четыре жилых дома в селе Нергети. Спасатели в непрерывном режиме ведут поиски одного пропавшего.

«К этому времени в результате интенсивных поисково-спасательных мероприятий найдены тела четырех человек. Идут поиски пяти»

– Служба управления ЧС Грузии

По его словам, поиски будут продолжаться до тех пор, пока пропавший не будет найден.

Отметим, что в результате разгула стихии в горах Грузии активизировались оползни. Как следствие во многих населенных пунктах повреждена инфраструктура.