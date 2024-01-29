В Грузии жертвами оползня стали три человека

В Грузии оползневыми массами накрыто четыре жилых дома. Ведутся поиски шести человек, погибшими числятся трое.

Оползень в Имерети сошел на четыре дома. Погибли трое, без вести пропали шестеро.

"Из-за обильных осадков в регионе Имерети сошел оползень, который накрыл четыре жилых дома. <...> В селе Нергети Багдатского муниципалитета в рамках поисково-спасательных мероприятий спасатели спасли и вывезли в безопасное место одного человека, найдены тела троих человек"

– МВД Грузии

Пропавшими числятся шесть человек, ведутся поисково-спасательные работы. На месте ЧП заняты свыше 200 человек, в том числе кинологи. Работает спецтехника.

Отметим, что непогода привела также к сходу лавины, которая преградила путь поездам, следующим между западом и востоком страны.