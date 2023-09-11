В Аджарии лавины и оползни унесли жизни двоих людей

В Грузии в горной Аджарии сошедшие лавины и оползни снесли жилые дома, в которых находились люди. В результате инцидента погибли два человека.

Два человека погибли в результате схода лавин и оползней в горном районе Грузии.

Один из погибших оказался инспектор полиции, который проживал в селе Цониариси. Его дом был погребен под завалами.

Также из-за схода лавины был уничтожен жилой дом в селе Тхилвана. Погибла женщина, ее мужа удалось спасти.

Ранее синоптики прогнозировали ухудшение погоды на территории Грузии, особенно в западных районах.

Причины возникновения лавин чаще всего скрыты в погодных условиях. Обильные осадки приводят к тому, что снежные массы могут сорвать с высоты и устремиться вниз, сметая все на своем пути.

Как выжить при сходе лавин?

Опытные альпинисты утверждают, что лучший способ выжить при лавине – не попадать в нее, избегать нахождения в горах во время лавинной опасности, сильных снегопадов и непогоды.

Если все же человек попал под нее, то нужно лечь по направлению потока и совершать плавательные движения. Постараться приблизиться краю снежного потока. А также сохранять спокойствие и беречь кислород.