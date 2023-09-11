Вестник Кавказа
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В Аджарии лавины и оползни унесли жизни двоих людей

В Аджарии лавины и оползни унесли жизни двоих людей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии в горной Аджарии сошедшие лавины и оползни снесли жилые дома, в которых находились люди. В результате инцидента погибли два человека.

Два человека погибли в результате схода лавин и оползней в горном районе Грузии

Один из погибших оказался инспектор полиции, который проживал в селе Цониариси. Его дом был погребен под завалами. 

Также из-за схода лавины был уничтожен жилой дом в селе Тхилвана. Погибла женщина, ее мужа удалось спасти. 

Ранее синоптики прогнозировали ухудшение погоды на территории Грузии, особенно в западных районах. 

Причины возникновения лавин чаще всего скрыты в погодных условиях. Обильные осадки приводят к тому, что снежные массы могут сорвать с высоты и устремиться вниз, сметая все на своем пути. 

Как выжить при сходе лавин? 

Опытные альпинисты утверждают, что лучший способ выжить при лавине – не попадать в нее, избегать нахождения в горах во время лавинной опасности, сильных снегопадов и непогоды. 

Если все же человек попал под нее, то нужно лечь по направлению потока и совершать плавательные движения. Постараться приблизиться краю снежного потока. А также сохранять спокойствие и беречь кислород. 

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