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Мост обвалился на дороге из Имерети в Аджарию

Мост обвалился на дороге из Имерети в Аджарию
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Обрушение моста произошло сегодня на одной из крупных автомагистралей в Грузии. Движение всех видов автотранспорта в данный момент на ней запрещено.

Одна из важных трасс в Грузии оказалась перекрыта из-за обрушения моста на ней, сообщили в департаменте автодорог Минрегионразвития Грузии.

Речь идет о трассе Саджавахо-Чохатаури-Озургети-Кобулети, ведущей из Аджарии в Имерети. Мост разрушился на 31-м километре, у села Букнари.

По предварительным данным, ЧП случилось из-за подъема воды в ущелье.

На время ремонта, который планируется начать в максимально сжатые сроки, "легковушки" смогут проезжать по дороге местного значении, фуры и грузовики – по международной трассе Самтредиа-Ланчхути-Григолети (S-12).

Мост обвалился в Армении

Мост обвалился в Армении

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