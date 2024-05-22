Каспий выбросил сотни мертвых тюленей на берег в Казахстане

В Казахстане на берегу Каспийского моря за последнюю неделю обнаружено почти 300 туш тюленей. Животное занесено в Красную книгу.
В Мангистауской области Казахстана на побережье Каспийского моря с 24 октября находят туши мертвых нерп.
Согласно последним данным, 24-29 октября обнаружено 289 погибших тюленей.
Мониторинг прибрежной зоны продолжается, причину гибели животных установят по результату лабораторных исследований, сообщил и.о. руководителя Мангистауской областной инспекции рыбного хозяйства Андрей Руцкой.
В Минсельхозе Казахстана уточнили, что нерпы были вынесены на берег в результате западного штормового ветра, наблюдавшего 23 октября.
Каспийский тюлень внесен в Красную книгу Казахстана.