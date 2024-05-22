Вестник Кавказа

Каспий выбросил сотни мертвых тюленей на берег в Казахстане

Пляж в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Казахстане на берегу Каспийского моря за последнюю неделю обнаружено почти 300 туш тюленей. Животное занесено в Красную книгу.

В Мангистауской области Казахстана на побережье Каспийского моря с 24 октября находят туши мертвых нерп.

Согласно последним данным, 24-29 октября обнаружено 289 погибших тюленей.

Мониторинг прибрежной зоны продолжается, причину гибели животных установят по результату лабораторных исследований, сообщил и.о. руководителя Мангистауской областной инспекции рыбного хозяйства Андрей Руцкой.

В Минсельхозе Казахстана уточнили, что нерпы были вынесены на берег в результате западного штормового ветра, наблюдавшего 23 октября.

Каспийский тюлень внесен в Красную книгу Казахстана.

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