Вестник Кавказа

Резерват для охраны каспийского тюленя создают в Казахстане

Резерват для охраны каспийского тюленя создают в Казахстане
© Фото: Wikimedia Commons, Aboutaleb Nadri, Creative Commons Attribution 4.0 International license
В Казахстане вплотную занялись охраной каспийского тюленя: для сохранения этого удивительного вида будет сформирован государственный резерват. Проект его создания уже разработан.

Спасением каспийского тюленя занялись казахстанские власти. В скором времени будет создан природный резерват для этого животного – единственного млекопитающего Каспийского моря.

Проект соответствующего постановления был разработан Минсельхозом Казахстана.

Резерват разместится в акватории Каспийского моря. Он будет создан на территории двух областей – Мангистауской и Атырауской. Его площадь достигнет почти 110 тыс га. Площадь охранной зоны приблизится к 70 тыс га. 

Напомним, каспийский тюлень как вид находится под угрозой исчезновения. Важно, что размножаются эти животные только на ледяном покрове. Каспий же покрывается льдом только в северной своей части. Так что необходимые для тюленей условия формируются лишь в двух северных секторах Каспия – российском и казахстанском. Потому так велика роль Казахстана в сохранении этого вида.

В ноябре в Махачкале пройдет международная конференция, посвященная массовой гибели тюленей на Каспии. На нее соберутся представители научного мира всех пяти прикаспийских стран. Они попробуют установить причины и пути решения этой серьезной проблемы: каспийские тюлени – очень важный элемент морской экосистемы.

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