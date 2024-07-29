Вестник Кавказа

Энергетики Казахстана стали главными врагами экологии

ТЭЦ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстан благодаря энергетикам поставил новый антирекорд по вредным углеродным выбросам в атмосферу, преодолев рубеж в 300 миллионов тонн эквивалента углекислого газа в год, сообщил Институт энергии.

Казахстан преодолел психологическую планку в 300 млн т в год по вредным выбросам в атмосферу, поставив новый антирекорд в 308,7 млн тонн эквивалента углекислого газа за год из-за роста выработки электроэнергии в 11,2%, сообщил Институт энергии.

Львиная доля в загрязнении экологии лежит на совести энергетиков страны, которые используют в своих технологиях ископаемое углеводородное топливо, выделяющее вредные вещества при сгорании в топках электростанций: в основном это уголь и производные нефти, передает Sputnik Казахстан.

Только за минувший 2023 год Казахстан потратил на охрану окружающей среды 343 млрд тенге – это $712,8 млн, нарастив эти средства более чем на 20%, однако помогает экологии это мало, хотя расходы растут уже третий год подряд.

Траты на поддержание экологически оправданной работы технологий и предприятий, которые призваны обеспечить предотвращение или хотя бы сокращение выбросов загрязняющих веществ, уже неэффективны – требуется переход на новые источники энергии, полагают в Институте.

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