В Шымкенте после горения серы нечем дышать

В городе Шымкент в Казахстане после возгорания серы жители жалуются на едкий дым и невозможность дышать. Данных о состоянии воздуха в Шымкенте от Минэкологии пока нет.

В субботу в промзоне Шымкента вспыхнула сера. Пожар с ядовитым дымом продолжался часами и был ликвидирован только утром воскресенья. Жители жалуются на то, что в Шымкенте "нечем дышать".

Напомним, ЧП с возгоранием серы произошло на площади 1200 кв м днем 27 июля, справиться с пожаром огнеборцы смогли к утру 28 июля. Сотни жителей были эвакуированы из ближайших районов, остальных горожан просили не открывать окна, не выходить на улицу. За помощью к медикам с места пожара обратились 10 человек, на пожаре они получили ожоги и отравление. В результате госпитализация потребовалась двоим.

После того, как пожар был полностью ликвидирован, жители города продолжили жаловаться на едкий дым и запах, кашель, головные боли. Официальных данных об экологической обстановке в Шымкенте после ЧП до сих пор нет. В минэкологии Казахстана сообщили, что специалистами в воскресенье взяты пробы, пока неизвестно, как обстоит ситуация с содержанием опасных веществ в воздухе в городе Шымкент после того, как там горела сера.