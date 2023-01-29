На берег Каспия в Казахстане выбросило почти 80 мертвых тюленей

В Казахстане на берегу Каспия продолжают находить мертвых тюленей. Менее чем за месяц море вынесло 182 туши, из них почти 80 за последние три дня.

В Мангистауской области Казахстана на берег Каспийского моря после шторма вынесло десятки туш тюленей.

В Тупкараганском районе 25 апреля нашли 12 туш мертвых тюленей при мониторинге побережья Каспия.

«Обнаруженные туши мертвых тюленей были в сильно разложившемся состоянии, что дает основания предположить, что их гибель произошла в одно время в зимний период и все это время туши находились в воде. Их вынесло на берег, в результате западного штормового ветра, который начался 23 апреля и еще продолжается»

– управление рыбной инспекции

При этом 23-24 апреля было найдено 67 туш тюленей, также в разложившемся состоянии. Специалистам удалось взять несколько образцов, чтобы выяснить возможную причину гибели животных.

Таким образом, за три дня море вынесло 79 мертвых каспийских тюленей. Животное внесено в Красную книгу Казахстана.

О ЧП была оповещена Рабочая группа, ее участники в составе сотрудников Инспекции, местных исполнительных органов, Института гидробиологии и экологии, прибыли на место.

Всего 182 туши тюленя найдены на побережье Каспия в Мангистау с 29 марта по 25 апреля.