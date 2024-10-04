Озеро Балхаш: как повлияет на экологию и курорты соседство с АЭС в Улькене?

Популярное среди казахстанцев место для отдыха - озеро Балхаш - было выбрано местом для строительства новой АЭС в Казахстане. Где начнется строительство атомной электростанции и как АЭС скажется на экологии курорта?

Строительство атомной электростанции вскоре начнется в Казахстане, разметить объект решили на берегу уникального озера Балхаш.

Балхаш - пресное и соленое озеро

Удивительное озеро Балхаш можно найти на юге Казахстана. Если смотреть на карту, можно заметить, что крупный водоем по форме напоминает полумесяц и соседствует с несколькими регионами Казахстана.

© Фото: NASA

Балхаш - второе в мире по величине непересыхающее соленое озеро и одно из 15 крупнейших озер мира.

Озеро с ярко-голубой водой уникально не только формой, но и тем, что оно наполовину соленое, а наполовину пресное. Пресная часть, западная, питается водами реки Или, несущей влагу ледников Тянь-Шаня. Также западная часть мельче и цвет воды здесь не такой насыщенный.

Вода в Балхаше богата микроэлементами, также водоем - место обитания многих видов птиц, животных и рыб.

Отдых на озере Балхаш

На живописный водоем едут ради пляжного отдыха, рыбалки, отдыха на природе и наблюдения за редкими птицами. Инфраструктура на озере не слишком развита, большинство отелей и баз отдыха расположены в районе городов Балхаш и Приозерск на северно-западном берегу со стороны Карагандинской области.

Многие туристы выбирают отдых дикарями, едут на Балхаш с палатками.

На северном побережье озера также можно встретить любителей виндсерфинга и кайтсерфинга.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Купальный сезон длится менее трех месяцев, разгар - в июле и августе. В некоторых местах в Балхаше нельзя купаться, например в районе бухты Бертыс, возле Зеленого мыса, к юго-западу от города Балхаш, где дамба, ТЭЦ, садоводство и хвостохранилище.

Рыбаки любят озеро Балхаш, на нем можно заниматься как дневной, так и ночной рыбалкой. Какая рыба водится в Балхаше? Окунь, лещ, сазан, жерех, судак, вобла, карась, берш, сом, губач, змееголов и другие - всего около 30 видов.

Зимой на озере занимаются подледной рыбалкой, озеро из-за особенностей климата промерзает на метр.

АЭС на озере Балхаш

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Казахстане не берегу озера Балхаш планируется построить АЭС, проведенный в стране референдум показал, что граждане поддерживают идею строительства атомной станции.

Планируется построить АЭС в поселке Улькен на озере Балхаш в Жамбылском районе Алматинской области, на юго-западной оконечности водоема.

Население села, согласно данным за 2009 год, составляет менее 1,7 тыс человек. Жители поселка выступили за строительство АЭС, проект даст экономический толчок и откроются новые рабочие места. На атомной станции будут работать 2 тыс человек, в том числе 400 физиков-ядерщиков. Согласно общемировой практике, постройка АЭС с двумя блоками создает около 8 тыс рабочих мест.

© Фото: Nikolai Bulykin, the Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

У Улькена интересная история, еще ни один энергетический проект не был реализован в селе, хотя планов было немало. Улькен был основан ради строительства Южно-Казахстанской ГРЭС, но проект не осуществился. Затем поселок рассматривался как площадка для АЭС, затем здесь было решено построить Балхашскую ТЭС, но и этот проект не был реализован. В 2024 году Улькен объявлен местом для строительства современной атомной электростанции.

Экология и АЭС

Природа. Возможный экологический ущерб - главный вопрос, который беспокоит противников проекта. В Балхаше водится до 30 различных видов рыб, в межсезонье - в сентябре и апреле - на водоеме встречается около 120 видов птиц, в том числе внесенных в Красную книгу. На берегах обитают лисы и кабаны.

Однако вероятность аварии на современной АЭС – менее одной на 10 млн лет. Радиоактивный фон вблизи АЭС обычно природный, тогда как вблизи тепловых электрических станций - повышен.

© Фото: Vlad Shtelts, the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Эксплуатация АЭС не повлияет на природу и людей, это доказано исследованиями возле разных АЭС в мире. Атомные станции не выделяют углекислый газ, метан и другие парниковые газы, во множество раз меньше, чем угольные станции, выбрасывают оксиды серы и азота, твердые частицы.

Обмеление. Активистов беспокоит риск обмеления озера из-за АЭС - оно и так постепенно уменьшается в размере.

Но ежегодно с поверхности озера объемом 108 млрд куб м естественным образом испаряется около 18,9 млрд куб м. На нужды АЭС в год будет уходить лишь 0,33% от естественного испарения - АЭС не приведет к высыханию озера.

Сброс воды с АЭС. Будет ли радиоактивная вода сбрасываться в Балхаш? АЭС будут возводить на берегу озера, так как АЭС для охлаждения необходима вода. При этом сброса воды с атомной станции в озеро не будет. Будет создан замкнутый цикл: вода, охлаждающая станцию, будет проходить через градирню и остывать, после чего снова будет идти на охлаждение установки.

Курорты. Что станет с отдыхом на озере Балхаш, востребованном курорте? Со стороны Алматинской области туристы обычно отдыхают на восточной стороне, в районе поселка Лепсы, там где вода соленая, а Улькен находится на противоположном конце вытянутого водоема.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Зеленая" энергетика. Почему строить решили АЭС, а не СЭС или ВЭС? "Зеленые" призывают использовать больше энергии из возобновляемых источников - применять силу ветра и энергию солнца. Но такие объекты не могут гарантированно производить необходимое количество энергии, они зависят от погоды. Кроме того, АЭС занимают значительно меньшие площади по сравнению с солнечными и ветровыми станциями аналогичной мощности.

Землетрясения. Станцию планируют строить в сейсмоопасном регионе - это еще один фактор для беспокойства. Однако, по оценкам МАГАТЭ, факторов, мешающих строительству в выбранном месте нет, будут соблюдены все условия безопасности. Кроме того, АЭС успешно работают в сейсмоактивных Японии и Армении. Сейсмоукрепительные работы позволят АЭС в Улькене выдержать землетрясение до 9 баллов, обещают специалисты.