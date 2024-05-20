Чехия отправит в Казахстан еще несколько десятков лошадей Пржевальского

Сотрудничество между Казахстаном и Чехией по вопросу возрождения лошадей Пржевальского будет продолжено, детали обсудили глава МИД Чехии Ян Липавский и его казахстанский коллега Мурат Нуртлеу.
Чешский дипломат выразил надежду, что знаменитая порода лошадей завоюет заслуженную популярность в Казахстане. Он напомнил, что в июле нынешнего года Казахстан получил первую "партию" лошадей – семь животных прибыли туда из Праги.
"В следующем году планируется отправить еще 30-40 голов. Мы поможем Казахстану разнообразить породу лошадей и вернем породу лошадей Пржевальского в страну"
– Липавский
Ранее стало известно, что лошадь Пржевальского в Казахстане будет называться по-новому. Ее официальное наименование расширят за счет древних названий на казахском языке – "керкулан" и "кертагы", то есть "гнедая дикая" и "гнедой осел".
Лошадь Пржевальского – уникальный вид диких лошадей. В XX веке он оказался на грани исчезновения. Сейчас ученые активно занимаются восстановлением вида. На данный момент в мире существует около 2 тыс особей. В том числе около сотни лошадей живет в зоне у Чернобыльской АЭС – их туда завезли в качестве эксперименты, который оказался успешным: животные без проблем выживают и размножаются.