Чехия отправит в Казахстан еще несколько десятков лошадей Пржевальского

Чешские специалисты помогут вернуть в Казахстан таких уникальных животных, как лошади Пржевальского. В 2025 году в степи Казахстана отправятся еще несколько десятков особей – в дополнение к уже привезенным семи.

Сотрудничество между Казахстаном и Чехией по вопросу возрождения лошадей Пржевальского будет продолжено, детали обсудили глава МИД Чехии Ян Липавский и его казахстанский коллега Мурат Нуртлеу.

Чешский дипломат выразил надежду, что знаменитая порода лошадей завоюет заслуженную популярность в Казахстане. Он напомнил, что в июле нынешнего года Казахстан получил первую "партию" лошадей – семь животных прибыли туда из Праги.

"В следующем году планируется отправить еще 30-40 голов. Мы поможем Казахстану разнообразить породу лошадей и вернем породу лошадей Пржевальского в страну"

– Липавский

Ранее стало известно, что лошадь Пржевальского в Казахстане будет называться по-новому. Ее официальное наименование расширят за счет древних названий на казахском языке – "керкулан" и "кертагы", то есть "гнедая дикая" и "гнедой осел".

Лошадь Пржевальского – уникальный вид диких лошадей. В XX веке он оказался на грани исчезновения. Сейчас ученые активно занимаются восстановлением вида. На данный момент в мире существует около 2 тыс особей. В том числе около сотни лошадей живет в зоне у Чернобыльской АЭС – их туда завезли в качестве эксперименты, который оказался успешным: животные без проблем выживают и размножаются.