В Казахстане переименовали лошадь Пржевальского

Название лошади Пржевальского изменили в Казахстане, к нему добавили слова керкулан и кертагы. В переводе это означает "гнедая дикая" и "гнедой осел".

Лошадь Пржевальского в Казахстане официально теперь будет называться иначе.

"Наименование "лошадь Пржевальского" дополнено древними казахскими названиями "керкулан", "кертагы"

– Минэкологии Казахстана

С казахского эти слова переводятся как "гнедая дикая" и "гнедой осел". В документах в Казахстане отныне животное будет именоваться как "лошадь Пржевальского - керкулан, кертагы".

В Казахстане запускают проект по возвращению лошади Пржевальского в дикую естественную среду. На данный момент дикая монгольская лошадь, практически вымершая в мире, обитает в зоопарках и заповедных зонах.