Смертельная авария под Пятигорском унесла жизнь двух человек

Грузовик и легковушка попали в ДТП недалеко от Пятигорска. В результате происшествия погибло двое человек, еще один госпитализирован с сильными травмами.

Под Пятигорском произошла смертельная авария с участием грузовика и легковушки, передали в Госавтоинспекции Ставрополья.

Столкновение двух автомобилей случилось в районе 10:30 сегодня.

«В результате автоаварии два пассажира ВАЗ-2115 (44-летний мужчина, житель Астраханской области, и женщина, 43-летняя жительница Курского округа) от полученных травм скончались на месте ДТП. Водитель легкового автомобиля с тяжелыми травмами госпитализирован в больницу Пятигорска. Водитель грузовика не пострадал»

- Госавтоинспекция Ставрополья

Молодой водитель легковушки стал обладателем прав всего 1 год назад. В течение этого времени он успел нарушить скоростной режим более 20 раз.

Сотрудники инспекции продолжают выяснять обстоятельства происшествия и ответственность водителей за столкновение.