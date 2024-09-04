Вестник Кавказа

В России могут ограничить часы продажи алкоголя

В России могут ограничить часы продажи алкоголя
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Госдуме считают, что в России следует ввести строгое ограничение часов, в которые можно продавать алкоголь. Так, в будние дни время продажи спиртных напитков может сократиться до двух часов.

Ограничения времени продажи алкоголя помогут сократить потребление алкоголя гражданами, считает депутат Госдумы Султан Хамзаев.

С весны 2025 года отпускать алкоголь по часам планируют в Вологодской области: в будни спиртосодержащие напитки можно будет купить в период с 12.00 до 14.00, в выходные - в обычном режиме. В Госдуме считают, что подобное ограничение не будет лишним на всей территории страны.

"Выступаю за ограничение продажи алкоголя в будни и в выходные дни. Поддерживаю инициативу сократить потребление алкоголя в Вологодской области. Надо сокращать потребление алкоголя, для этого нужно уменьшать время продажи алкоголя. Сначала до пяти часов в день, потом до двух"

– Хамзаев

Депутат заметил, что вологодская инициатива имеет отрицательную сторону - возможность приобретать спиртное без ограничения в выходные и праздничные дни приведет к тому, что население будет закупать напитки с запасом, передает РИА Новости.

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